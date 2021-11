VVD pleit voor onderzoek Duokoop

REGIO • De VVD pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheid om het Duokoop-principe toe te passen in de gemeente Altena.

Het principe houdt in dat de koper alleen de woning koopt en een organisatie de grond die daarbij hoort. Daarna geeft deze organisatie de grond aan de woningkoper in erfpacht. Hiervoor moet de koper jaarlijks een bedrag aan de organisatie betalen.

“Met het Duokoop-principe kan er iets gedaan worden aan het tekort aan betaalbare woningen in Altena”, stelt VVD-raadslid Robert van Dijk tijdens de bespreking van de Begroting 2022. “Dat de huizen zo duur zijn, is mede het gevolg van hoge grondprijzen. Door Duokoop-woningen op de markt te zetten, zou de doorstroming op de woningmarkt bevorderd kunnen worden en zal deze een positieve stimulans krijgen.”

De VVD wil laten onderzoeken of nieuwe woningbouwprojecten of bepaalde kavels voor dit principe in aanmerking kunnen komen en zal hier een motie over indienen.