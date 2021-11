Schriftelijke vragen over De Werf in Woudrichem

WOUDRICHEM • De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over De Werf aan het Raadhuisplein in Woudrichem.

Het voormalige gemeentehuis van de voormalige gemeente Woudrichem wordt momenteel veelvuldig gebruikt. De partij vraagt zich echter af of de locatie in de toekomst gebruikt kan worden, zonder tussenkomst van de ambtelijke organisatie.

‘Voor de totstandkoming van de gemeente Altena heeft de gemeente Woudrichem geïnvesteerd in De Werf in Woudrichem zodat dit oude gemeentehuis kon worden gebruikt als multifunctioneel centrum (MFC)’, schrijft Anne Duizer van de ChristenUnie in een brief. ‘Bij navraag is gebleken dat als je een ruimte wilt huren in het MFC dit nog steeds via de ambtelijke organisatie loopt en dat het vanwege capaciteitsgebrek niet mogelijk is om in de avonduren gebruik te maken van De Werf.’

Om die reden wil de ChristenUnie weten voor welke activiteiten De Werf precies beschikbaar is en op welke momenten de locatie gebruikt kan worden.

Duizer vraagt zich ook af of er bij het college wordt nagedacht over een beheersvorm waarbij De Werf op meer tijden in de week en voor meer maatschappelijke en culturele activiteiten beschikbaar kan komen.

Daarnaast vraagt Duizer in de brief aan het college wat de toekomstplannen voor De Werf zijn.