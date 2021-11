Opening “De Kokende Kinderen”

SLEEUWIJK • Eind september ontvingen de kinderen in de onderbouw van de Verschoorschool een brief van Burgemeester Lichtenberg. Hierin vroeg hij of zij mee wilden denken over een nieuw restaurant in Sleeuwijk.

De kinderen onderzochten wat voor restaurants er al in dorp aanwezig waren en stelden op basis van de bevindingen de menukaart samen. Ook oefenden ze spelenderwijs om een kok of ober te zijn en werd er een naam bedacht voor het restaurant. In restaurant ‘De Kokende Kinderen’ wordt sindsdien door de kinderen gekookt. Daarnaast is er een speelhoek aanwezig en liggen er kleurplaten op de tafels. Het menu bestaat uit dingen die kinderen én volwassenen allebei vaak lekker vinden.

Opening door de burgemeester

Op maandag 1 november werd het restaurant door Burgemeester Lichtenberg geopend. Met zelfgemaakte schortjes en versierde koksmutsen stonden alle leerlingen klaar. In de klas werd een uitleg gegeven over het restaurant. Het kookboek “De Kokende Kinderen” werd aan de burgemeester overhandigd met alle lievelingsrecepten van de leerlingen. Daarna was het tijd om aan tafel te gaan. Al eerder op de ochtend was er een brigade druk aan het werk geweest om de voorbereidingen te treffen voor de lunch van de boodschappen die deels gesponsord zijn door Albert Heijn

Sleeuwijk.

Deze hele week is het restaurant geopend voor de ouders en zullen de kinderen hun geleerde kook- en serveerkunsten kunnen tonen.