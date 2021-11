ALTENA • De Canon van Altena wordt op woensdag 10 november gepresenteerd. In 56 vensters wordt het verhaal van het Land van Heusden en Altena verteld met historische gebeurtenissen zoals de Sint-Elisabethsvloed van 1421, maar ook nieuwere verhalen zoals over schaatsheld Anton Verhoeven, die meereed in de Elfstedentochten.

Het samenstellen van de Canon van Altena is een initiatief van Erfgoed Altena in samenwerking met Streekarchief Langstraat Heusden en Altena en Bibliotheek Cultuurpunt Altena. De 56 lokale verhalen zijn te zien op de canontijdlijn en vormen samen het verhaal van Altena. De canon van Altena is gekoppeld aan de canon van Nederland. De verhalen zijn verwerkt door het Streekarchief, dat ook de website van de Canon van Altena onderhoudt.

Basisonderwijs

Basis voor de canon vormen de verhalen uit deel 21 van de Historische Reeks die speciaal is geschreven voor de jeugd. De canon is in de eerste plaats bedoeld voor het basisonderwijs. Op 10 november wordt de canon in het Biesboschmuseum gepresenteerd aan leerkrachten in het basisonderwijs. Zij krijgen uitleg over de mogelijkheden om de canon toe te passen in het geschiedenisonderwijs, met daaraan gekoppeld de diverse lespakketten van Bibliotheek Cultuurpunt Altena.

Wethouder Paula Jorritsma zal bij de presentatie van de canon haar eigen mooiste verhaal laten horen. Voor de presentatie van de canon is bewust gekozen voor het Biesboschmuseum. Daar wordt hard gewerkt aan een nieuwe expositie over de Sint Elisabethsvloed, die zeshonderd jaar geleden voorgoed zijn sporen achterliet in ons gebied. Het vormt één van de vensters in de Canon van Altena.

Het verhaal van Altena

In de avond van 10 november wordt de canon in de Werf in Woudrichem aan het overige publiek gepresenteerd. De canon biedt niet alleen inspiratie voor het onderwijs, maar is ook interessant voor volwassenen om het verhaal van Altena te ontdekken. In de bibliotheek wordt een inkijkje gegeven in de canon en worden de kansen getoond voor het erfgoedtoerisme en het beleefbaar maken van de geschiedenis van de streek. Zo wordt nog gewerkt aan fietsroutes en podcasts met verhalen uit de canon, die straks via een QR code zijn te beluisteren. Tijdens de Slag om Altena in juni 2022 wordt de oude motte in Almkerk verbeeld. Ook de historie van de motte is opgenomen in de canon.

De verhalen van de canon zijn op een kaart van de gemeente Altena terug te vinden. Zo worden bij de vensters van de canon toeristische tips gegeven en boeken over de streekgeschiedenis opgenomen. In een stand van de boekhandel Tante Bethje Books & Co worden die avond ook diverse streekboeken te koop aangeboden. De avond wordt opgeluisterd met muziek van de troubadours de ‘Fijne Meneren’. Met Ebbo’s Contrabassie en Bertan Speelman’s trekharmonie spelen zij liederen voor jong en oud. Ook worden filmbeelden getoond van Altena. De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje.

De avond in de bibliotheek begint om 20.00 uur. Inloop in de Werf is vanaf 19.30 uur. Mensen die de avond willen bijwonen, worden verzocht zich aan te melden bij de bibliotheek via de link https://www.bibliotheekaltena.nl/agenda/2021/canonvanaltena.html