Sinterklaasintocht Giessen-Rijswijk

GIESSEN/RIJSWIJK • Het Sinterklaascomité Giessen-Rijswijk is blij te kunnen melden dat de planning is om de Sinterklaasintocht in 2021 te vieren zoals we dat gewend waren. Door de coronapandemie was er vorig jaar geen intocht, maar buiten mag gelukkig intussen weer veel. In Het Brabantse Land zullen we ons houden aan de dan geldende richtlijnen en bij nieuwe maatregelen zullen we ons daaraan aanpassen.

De aankomst van Sint en de Pieten zal plaatsvinden op zaterdag 13 november om 18.00 uur op het Parelplein. Zoals altijd volgt daarvandaan een lampionnenoptocht en een kinderdisco. Iedereen is uitgenodigd om deze avond met een lampion naar het Parelplein te komen om Sinterklaas welkom te heten.

De kinderen uit Giessen en Rijswijk krijgen op school of bij Hoppas een kleurplaat en deze kan ook bij de Spar opgehaald worden. De kleurplaat kunnen zij na de intocht inleveren bij Het Brabantse Land. Later volgt de prijsuitreiking met leuke prijsjes.