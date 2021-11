sleeuwijk • De snelstgroeiende racketsport van dit moment is padel en ook in Sleeuwijk omarmen ze deze relatief nieuwe sport, die hopelijk het ledenaantal van TV TIOS weer laat toenemen.

Penningmeester Peter Roodbeen van TV TIOS maakte zich net als de overige bestuursleden zorgen over het teruglopende ledenaantal, waar nagenoeg alle tennisverenigingen in Nederland mee kampen. “Op YouTube zagen we toen padel. Het is een beetje een kruising van squash en tennis. Zeker omdat dit onder jongeren erg populair is en we toch te maken hebben met een zekere vergrijzing, hopen we hiermee meer jonge leden aan ons te binden.”

Padel wordt gespeeld op een veld met rondom glazen wanden. “Die wanden kunnen gebruikt worden tijdens het spel. Hierdoor ontstaan er eigenlijk altijd wel lachwekkende situaties, want de bal kan rare bewegingen maken”, vertelt Peter grijnzend. “Het racket dat we gebruiken heeft geen snaren, maar doet denken aan een beachracket.”

Tel daarbij op dat padel makkelijker te leren is dan tennis en de populariteit van de sport lijkt te zijn verklaard. “Na een paar lessen padel kun je toch wel een aardig balletje padellen. Je speelt het in dubbelspel, dus twee tegen twee en omdat het veld zoveel kleiner is dan bij tennis, is het ook een sociale sport. Je staat immers dicht bij elkaar”, aldus Peter.