ChristenUnie Altena kent nieuwe lijsttrekker

REGIO • Anne Duizer uit Giessen is voorgedragen als lijsttrekker namens ChristenUnie Altena voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Hij neemt daarmee het stokje over van de huidige fractievoorzitter Wijnand van der Hoeven.

De 51-jarige Duizer was de afgelopen periode al raadslid in Altena en van 2014 tot 2018 in de voormalige gemeente Woudrichem. De nieuwe ChristenUnie-lijsttrekker neemt een ruime ervaring mee in ruimtelijke ordening en woningbouw, één van de belangrijke thema’s voor de komende raadsperiode.

Grote uitdagingen in de komende jaren

“Als gemeenschap staan we de komende jaren voor een enorme uitdaging op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw. Hoe gaan we toekomstbestendig bouwen zodat er voldoende woningen zijn voor alle generaties en hoe zorgen we ervoor dat met name jongeren de regio niet hoeven te verlaten?”, vertelt Duizer. “Daarnaast strijdt de ChristenUnie voor goede zorg. Hoewel de gemeente Altena al jaren ruim in de financiële middelen zit, blijft zorg een ondergeschoven kindje en zijn bezuinigingen op lokale zorgtaken eerder regel dan uitzondering. ChristenUnie Altena zal hier aandacht voor blijven vragen. We hebben als doel deze bezuinigingen om te buigen en goede zorg dicht bij huis te blijven garanderen”, stelt de CU-lijstrekker.

Van der Hoeven opnieuw op kieslijst



Met de voordracht van Duizer zet Wijnand van der Hoeven uit Aalburg een stapje terug als fractievoorzitter. Als de kieslijst in november door de leden van ChristenUnie Altena wordt goedgekeurd zal hij echter op een verkiesbare plaats terugkeren. “Ik ben dankbaar dat Anne ChristenUnie Altena de komende jaren wil aanvoeren en daarmee het stokje van mij wil overnemen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Anne dit werk op een integere en kundige manier zal doen. Uiteraard kan hij op mijn steun en die van de overige kandidaten rekenen. En in maart, Deo Volente, hopelijk ook op de steun van veel kiezers in Altena”, aldus Van der Hoeven.

Geboren en getogen in Rijswijk

Duizer is geboren en getogen in Rijswijk en woont op dit moment met zijn vrouw en dochter in Giessen. Hij is in 1998 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkt nu als zelfstandig architect. Diverse bekende gebouwen in de regio zijn van zijn hand. Hiernaast is hij directeur van de ULO, een creatief centrum in Gorinchem.