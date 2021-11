Nieuwe directeur Stichting Oude Hollandse Waterlinie

REGIO • Anastasia van der Lugt vervangt vanaf oktober Margot Stolk als directeur van Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Anastasia: “Ik ben bijzonder vereerd als directeur gevraagd te zijn. In 2022 bestaat dit prachtige watererfgoed precies 350 jaar en dat vraagt om een jaar lang vieringen en festiviteiten. Ik zie uit naar de samenwerking met de vestingsteden, provincies en waterschappen die onderdeel uitmaken van deze waterlinie.”

Na het bestuur heeft ook het team afgelopen vrijdag Anastasia hartelijk welkom geheten. Tevens werd er afscheid genomen van Margot, met een welgemeend dankjewel voor haar enorme inzet de afgelopen periode. “Ze is een echte verbinder en heeft belangrijke veranderingen doorgevoerd bij de stichting. We denken daarnaast aan haar terug als een warme persoonlijkheid die ook graag de handen uit de mouwen stak waar nodig. We wensen Margot heel veel succes met de nieuwe weg die ze inslaat en zullen haar zeker missen,” laat de stichting weten.