Parkeerinfarct in centrum Werkendam

WERKENDAM • Naar aanleiding van vragen van CDA-raadsleden Rene Roovers en Otto van Breugel gaat de gemeente Altena op zoek naar extra parkeermogelijkheden in het centrum van Werkendam.

De raadsleden maakten zich zorgen over de parkeercapaciteit en de verkeersdoorstroming aldaar. Deze zou met name op zaterdagen knellen. Het college herkent de knelpunten en gaat in op het verzoek om voor de korte termijn op een creatieve wijze te zoeken naar extra parkeermogelijkheden.

‘Extra parkeermogelijkheden zijn fysiek nauwelijks mogelijk in het centrum van Werkendam. Wel zijn er wellicht kleinschalige mogelijkheden voor uitbreiding en kan worden gezocht naar optimalisatie van het gebruik van de parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door te onderzoeken of de blauwe zone voldoende werkt of uitgebreid kan of moet worden, en/of van de (parkeer)bewegwijzering te optimaliseren’, schrijft het college.