Rookmelders in huurwoningen Land van Altena

GIESSEN • De woningcorporaties Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena installeren vanaf september 2021 rookmelders in alle huurwoningen onder hun beheer, waar deze nog niet geïnstalleerd waren. Op deze manier vergroten ze de brandveiligheid van de woningen. Op woensdag 27 oktober stonden de betrokken partners, namelijk de woningcorporaties, de installateurs die het werk uitvoeren en Brandweer Midden West Brabant, hierbij stil.

In de woning van huurder Dennis Groenenberg in Giessen zijn onder toeziend oog van alle aanwezigen de rookmelders opgehangen. Een symbolische aftrap van het installeren van rookmelders in alle kernen in de gemeente Altena en Zaltbommel.

“Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Door rookmelders te installeren, word je tijdig gealarmeerd in geval van brand en kun je zo snel als mogelijk de woning verlaten. Zo worden levens gered. Wij zijn blij dat het per 1 juli 2022 in de wet geregeld is dat er in iedere woning in Nederland tenminste één rookmelder aanwezig is”, vertelt Anton Bouman van Brandweer Midden West Brabant.

De komende maanden installeren Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena rookmelders in al hun huurwoningen in de gemeente Altena en de kern Zaltbommel, waar deze nog niet geïnstalleerd waren. Het plaatsen van de rookmelders draagt bij aan de veiligheidsambities van de corporatie. “Naast het plaatsen van rookmelders plaatsen wij ook CO2 melders bij de CV-ketels, zodat bewoners ook beschermd worden tegen koolmonoxidevergiftiging”, aldus Anja Verdaasdonk, directeur van Woonstichting Land van Altena. Het aanbrengen van één of meerdere rookmelders heeft geen gevolgen voor de huurprijs van de woning.