Snelheidsmeterspaarpot in Oudendijk

OUDENDIJK • De komende drie weken hangt er een snelheidsmeterspaarpot op de Jan Spieringweg in Oudendijk. Met elke juist gereden snelheid wordt er geld verdiend voor de school en het buurthuis in Oudendijk.

De maximumsnelheid op deze locatie is 50 km/u, maar vaak wordt er veel harder gereden. Het doel is om automobilisten bewust te maken van hun snelheid. De Werkgroep Verkeer Oudendijk heeft het initiatief genomen om de snelheidsmeter te plaatsen. In samenwerking met de gemeente Altena is het plan uitgevoerd.

De aanleiding is de gezamenlijke schouw van de omgeving Oudendijk. Hier werd ook het verkeer op en rond de Jan Spieringweg besproken. Voor veel aanwonenden en dorpsbewoners is dit al lange tijd een knelpunt. Er wordt niet extreem hard gereden, maar vaak is de snelheid wel hoger dan hier toegestaan is. Dat geeft hinder en is gevaarlijk. Daarnaast zijn veel van deze weggebruikers vooral doorgaand verkeer. Dit maakt ze lastig te bereiken om ze erop te wijzen dat het gedrag voor overlast en gevaar zorgt.

Niet beboeten maar belonen

De spaarpot werkt met het principe van belonen in plaats van straffen. Voor iedere passant die zich aan de snelheid houdt, loopt de spaarpot op.

Wethouder Hans Tanis: “Initiatieven die van bewoners of bewonersgroepen komen waarderen we altijd erg, zeker als het bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid. Bewustwording van je gereden snelheid en de omgeving waar je rijdt, is belangrijk in het verkeer. Meer bewustwording zet aan tot het naleven van de snelheid. Dat maakt de straat een stuk veiliger. We hopen dat deze actie daar op een positieve manier aan bijdraagt.”

De gemeente Altena, de provincie Noord-Brabant, de politie, Rijkswaterstaat en scholen in Noord-Brabant werken samen onder het motto: Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers. Het doel is om Brabanders goed te laten opletten in het verkeer en daar hoort ook bewustwording van de snelheid bij.

De provincie is eigenaar van de snelheidsmeter en stelt deze ter beschikking aan de gemeente Altena. Het bedrag in de spaarpot stelt de gemeente Altena beschikbaar. In samenspraak met de werkgroep gaat de opbrengst van de spaarpot voor een deel naar de basisschool in Oudendijk voor een nieuw speeltoestel op het schoolplein. Een ander deel gaat naar het buurthuis OVO.

Bij de feestelijke aansluiting van de snelheidsmeter waren de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool in Oudendijk aanwezig.