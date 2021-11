‘Leerlingen komen graag naar Schans’

SLEEUWIJK • Monique Branderhorst verontschuldigt zich aan het begin van het gesprek voor de troep in haar nieuwe kantoor. De Eethense is sinds 1 augustus de nieuwe directeur van vmbo de Schans in Sleeuwijk, maar haar werkruimte is nog niet volledig ingericht. “Daar moet ik in de herfstvakantie nog een dagje voor terug, denk ik”, klinkt het lachend.

Het was geen vanzelfsprekendheid dat Branderhorst, geboren en getogen in Meeuwen, Jolanda Vink zou opvolgen bij de Sleeuwijkse school. Ze deed hiervoor bijna twintig jaar personeelswerk bij Stichting CVO-AV, waar ook Schans onder valt. De afgelopen vijf jaar was ze er directeur HR en Ontwikkeling, maar Branderhorst had vorig jaar besloten dat 2020 haar laatste jaar in dienst van de stichting zou zijn. Een loopbaancoach moest haar naar de volgende stap in haar carrière leiden.

“Ik werk graag met mensen en het liefst bij een maatschappelijke organisatie, waar ik écht van betekenis kan zijn. Van nature loop ik makkelijk voorop en het liefst blijf ik in m’n eigen regio werken. Ik hoef niet zo nodig naar de Randstad”, vertelt ze over haar wensenslijstje voor een nieuwe baan.

Zaadje geplant

De suggestie voor de vacature van schooldirecteur wuifde ze in eerste instantie nog weg. “Maar er was wel een zaadje in mijn hoofd geplant. Tijdens de lockdown ben ik stiekem begonnen met de opleiding voor schoolleider - dat kon lekker online - en ik ontdekte dat ik toch wel veel te brengen heb. Langzaam maar zeker begon ik te denken: ‘Misschien is schooldirecteur toch wel heel gaaf’.”

Jolanda Vink ging zich volledig focussen op vmbo-school De Joost in Leerdam, waardoor Branderhorst zich kon melden voor de vacature in Sleeuwijk. “En daarvoor heb ik keurig netjes de sollicitatieprocedure doorlopen, hoor. Ik heb niets voor niets een HR-achtergrond, dan moet je wel het goede voorbeeld geven.”

Duurzame match

Tijdens het gesprek, dat vanwege het coronavirus plaatsvond op ‘neutraal terrein’ in de hervormde kerk in Sleeuwijk, werd al gauw duidelijk dat Schans en Branderhorst een duurzame match zijn. Na haar eerste weken voelt de nieuwe directeur zich dan ook als een vis in het water. “Juist op deze vmbo-school, waar voor de leerlingen hopelijk een goede basis voor de toekomst gelegd wordt. Zelf heb ik mijn schooltijd ook zo ervaren. Ik zat in het laatste jaar dat de school bestond op de mavo in Eethen. Een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kende en waar een goede sfeer heerste. Die warmte, gezelligheid en betrokkenheid hebben ervoor gezorgd dat ik me heb kunnen ontwikkelen van een onzeker meisje naar een zelfverzekerde vrouw. Dat drijft me tot de dag van vandaag: een goede schoolplek bieden aan de leerlingen op Schans. De relatie gaat hier voorop, nog voor de prestatie.”

Dat verhaal lijkt aan te slaan bij scholieren. Schans telt momenteel zo’n 290 leerlingen en heeft dit schooljaar een recordaantal van 87 brugklassers binnen de muren. Tegelijkertijd stromen de aanmeldingen voor de doemiddag voor groep 7 en 8 op vrijdag 12 november binnen.

Begrip voor de doelstelling

“Dan straal je kennelijk iets goeds uit”, constateert Branderhorst tevreden. “Leerlingen komen graag naar Schans.” Tel daarbij op dat voor de zomer álle examenleerlingen slaagden en er ontstaat direct begrip voor de doelstelling van Branderhorst: vasthouden wat er neergezet is aan het Munnikenland in Sleeuwijk.

Tegelijkertijd wil ze bouwen aan eigentijds onderwijs en de leerlingbegeleiding, waar Schans bekend om staat, op peil houden en moderniseren. Ook kunnen het schoolplein en de aula wel een opknapbeurt gebruiken. Projecten waar de leerlingen bij betrokken worden. “Het is immers ook hún school, daar hoef ik niet per se de beslissende stem in te hebben. Het is juist leuk om zoiets met elkaar aan te pakken.”

Die houding komt ook terug bij de productie van de wekelijkse vlog van vier brugklasleerlingen. “Laat de leerlingen zelf het verhaal maar vertellen, ook als er minder leuke dingen zijn. What you see is what you get.”

Tom Oostra