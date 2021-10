Drie buurten voor Werkendamse nieuwbouwwijk Achter de Schans

WERKENDAM • Wethouder Hans Tanis en projectontwikkelaars Jansen Bouwontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling hebben het stedenbouwkundigplan voor fase 1 van nieuwbouwwijk Achter de Schans in Werkendam gepresenteerd.

De nieuwe wijk, die in twee fases wordt gebouwd, kenmerkt zich door veel water en groen en een opdeling in drie verschillende buurten. In totaal komen er ongeveer 300 woningen, waarvan de eerste 150 woningen in fase 1 gebouwd worden.

Achter de Schans bestaat uit drie woonbuurten met allemaal een eigen invulling, sfeer en karakter. Die verschillen ontstaan door de openbare ruimte verschillend in te richten en door de bouw van woningen in verschillende architectuurstijlen.

De meest noordelijke buurt Op de Rieteilanden bestaat, na de bouw van beide fases, uit twee eilanden omringt door water. Het uiterlijk van de woningen in deze buurt is divers. Er zijn natuurvriendelijke oevers en bermen langs de woonpaden waar de woningen aan gebouwd worden. Op deze paden is lopen en fietsen de standaard.

Grootste buurt

In ’t Veld is de grootste buurt van Achter de Schans. Deze buurt bestaat voor het overgrote deel uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Ook worden er sociale huurappartementen gebouwd. Als straks beide fases van Achter de Schans gebouwd zijn, ligt er centraal in de wijk, een brede watergang.

De buurt Aan de Dijk wordt in zijn geheel in fase 2 gebouwd. Deze buurt heeft het karakter van een boerenerf met boerderij- en schuurwoningen.

Verschillende etappes

De bouw van fase 1 gebeurt in verschillende etappes. Eind dit jaar start de verkoop van de bouwkavels die de gemeente verkoopt. De projectontwikkelaars starten eind 2021, begin 2022 met de verkoop van de eerste woningen. Naar verwachting gaan eind 2022 de eerste palen de grond in.

