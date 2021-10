Wethouder ontvangt eerste exemplaar van nieuw ondernemersmagazine ‘HOOG’

regio • Wethouder Matthijs van Oosten heeft vrijdag uit handen van internetondernemer Henri Verhagen het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe ondernemersmagazine ‘HOOG’.

HOOG is het nieuwe ondernemersmagazine van Altena, dat de verhalen vertelt van diverse ondernemers in de gemeente. In het magazine gaat het over het effect van online marketing op ondernemers.

Het magazine HOOG is een bijzondere, eenmalige zakelijke glossy. De glossy is speciaal ter ere van het 10-jarig jubileum van online marketingbureau HV Media uit Veen uitgebracht.

“Het is een bijzonder magazine geworden. Ruim 44 pagina’s vol inspiratie voor ondernemers. 24 ondernemers vertellen wat online marketing hun onderneming heeft gebracht. Daarnaast leest men in het magazine ook waardevolle tips om zelf het maximale uit hun onderneming te halen”, vertelt online marketeer Henri Verhagen.

Bijzonder interview

Ook is er een bijzonder interview te lezen met burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Matthijs van Oosten die hun visie geven op de ondernemers in de gemeente Altena. Het magazine HOOG valt deze week op de deurmat bij de relaties van online marketingbureau HV Media, maar zal later dit jaar ook huis aan huis op de deurmat vallen bij alle ondernemers uit de gemeente Altena.

Het magazine is uitgebracht ter ere van het 10-jarig jubileum van online marketingbureau HV Media. Het bureau begon in 2011, zoals veel bedrijven letterlijk vanaf een zolderkamertje. Inmiddels is het online marketingbureau uitgegroeid tot de online specialist van de regio.

175 bedrijven

“Als bedrijf is er veel veranderd in tien jaar. We hebben inmiddels zo’n 175 bedrijven mogen optimaliseren. We zijn waanzinnig trots op de geweldige resultaten die we voor die mooie bedrijven hebben mogen realiseren. Dit jubileummagazine is een mooie kroon op tien jaar HV Media. Het staat niet alleen stil bij de zakelijke successen en harde cijfers, het vertelt ook het verhaal van waardevolle zakelijke relaties en de impact die een sterke online marketingstrategie voor ondernemers kan betekenen”, aldus Verhagen.

De impact die online marketing voor bedrijven kan betekenen is één van de grote drijfveren achter het bureau.

“Ik geniet ervan wanneer een klant ons belt om te vertellen dat er veel meer offerte-aanvragen zijn of hij meer klandizie krijgt in zijn winkel via online. Dan zie je dat we het verschil maken voor deze ondernemers. Als we over tien jaar nog evenveel lol hebben in ons werk en dezelfde omzet kunnen halen, dan teken ik daar vandaag nog voor. HV Media hoeft nooit het grootste online marketingbureau te zijn, we willen de beste zijn”, besluit de enthousiaste ondernemer.