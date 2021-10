Stichting Paraplu Aalburg stopt vanwege pandemie en gebrek aan vrijwilligers

WIJK EN AALBURG • Stichting Paraplu Aalburg stopt ermee. Dit is unaniem besloten tijdens een bestuursvergadering eind september.

“Na jaren onze volledige aandacht en energie te hebben gelegd in Stichting Paraplu Aalburg is na de afgelopen periode ook duidelijk geworden dat wij met de stichting gaan stoppen. Enerzijds vanwege de aanhoudende pandemie, anderzijds vooral het tekort aan vrijwilligers, dat ons al jaren parten speelt”, laat de stichting weten.

Met enkele overgebleven vrijwilligers is nog overleg geweest over een eventuele doorstart met andere mensen in het bestuur, maar dat bleek niet haalbaar. De meeste huidige bestuursleden wonen nu in andere gemeenten en zijn daar inmiddels actief in soortgelijke verenigingen.

Reünie

“Wij hopen dat iedereen door de jaren heen heeft kunnen genieten van onze activiteiten en hopen begin volgend jaar alles af te sluiten met een reünie. We wensen iedereen het beste“, aldus de bestuursleden Colien Duister (voorzitter), Chanthal Goesten (Penningmeester), Herman van Krieken (secretaris), Saskia van Tuijl en Johan van Tuijl (bestuursleden).

De stichting is opgericht om activiteiten te organiseren voor de jeugd in de voormalig gemeente Aalburg. Voorheen was dat SSA (Stichting Samenlevingsopbouw Aalburg, opgericht 11 mei 1973), destijds gevestigd in De Boerderij in Wijk en Aalburg.

Skunk

Daarna waren de vrijwilligers actief in Jongerencentrum Skunk. Op 10 september 2001 werd SSA omgezet in Stichting Paraplu Aalburg. Allerlei verschillende activiteiten zijn voorbij gekomen door de jaren heen, stabiele factor was dagkamp. Velen zullen zich de vakantieweek herinneren, met de dagelijkse busreizen naar een kamphuis in de Loonse en Drunense Duinen.

Zowel kinderen - inmiddels is een groot deel volwassen-, ouders als vrijwilligers hebben daar veel plezier beleefd. De laatste jaren waren er naast dagkamp nog de maandelijkse filmmiddagen in BuBeClu.

Coronamaatregelen

De activiteiten van de stichting liggen al sinds maart vorig jaar zo goed als stil vanwege de coronamaatregelen.