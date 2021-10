In Genderen wordt weer gekookt voor ouderen: ‘Ze vinden bijna alles lekker’

GENDEREN • De wachtlijst voor ouderenmaaltijden is verdwenen in Genderen, waar sinds juni weer gekookt wordt.

Alles smaakt lekkerder als je samen aan tafel zit. Dat geldt eens te meer voor de maandelijkse maaltijden voor ouderen in het dorpshuis in Genderen. Vanwege de coronapandemie konden de ouderen elkaar meer dan een jaar niet ontmoeten aan tafel. Maar sinds juni wordt weer gekookt in het dorpshuis.

Riet Colijn is al ruim vijftien jaar betrokken bij het koken in het dorpshuis. Ze is het aanspreekpunt als mensen zich opgeven voor de maaltijden voor ouderen.

Ontzettend blij

“De mensen waren zo ontzettend blij toen we in juni weer voor het eerst een gezamenlijke maaltijd konden houden. ‘We kijken er zo naar uit’ lieten ze weten, maar ook wij waren heel blij. De meeste ouderen zijn terug gekeerd, al zijn er wel mensen overleden. We hebben wel wat minder mensen dan voorheen. De eerste keren kwamen er zo’n 60 ouderen, maar we zitten nu alweer op 70. Omdat we zolang geen maaltijden hebben gehouden, hebben we dit jaar de zomerstop overgeslagen en hebben we gewoon iedere maand een maaltijd gekookt.”

Voor de coronapandemie had het dorpshuis steeds een wachtlijst, maar deze is nu verdwenen. De vroegere beheerders van het dorpshuis, Jan en Hennie van Hemert, begonnen ooit met de maaltijden voor ouderen. Al jaren is Joke van Aalst de kok en zij stelt ook steeds de maaltijd samen.

“Onze gasten vinden bijna alles lekker, Joke beslist wat er wordt gekookt. We hebben dat weleens met tien vrijwilligers geprobeerd, maar daar kom je echt niet uit, dan ben je eindeloos bezig”, zo is de ervaring van Riet Colijn.

Tien vrijwilligers

De kok wordt steeds geassisteerd door zo’n tien vrijwilligers. Die mogen de tafels dekken en weer afruimen, drie van hen mogen in keuken helpen bij het snijden van de groenten.

Als het dorpshuis om half vijf haar deuren opent, krijgen de gasten een consumptie en om kwart over vijf gaan ze aan tafel voor het driegangenmenu. De ouderen komen uit Genderen en omgeving.

Vervoer

Voor mensen die niet in het dorp wonen, is het vervoer soms een probleem ook omdat niet alle ouderen in het donker durven te rijden. Een deeltaxi is niet altijd een oplossing, omdat mensen dan soms te vroeg arriveren of pas laat weer opgehaald worden. “We weten niet hoe we dat op moeten lossen. Voor ons als vrijwilligers is het lastig om mensen te halen omdat we zelf bezig zijn.” Mensen die willen aanschuiven in het dorpshuis moeten hun coronapas laten zien.

Elke laatste woensdag van de maand wordt in het dorpshuis gekookt voor ouderen, Bij de maaltijden is plaats voor maximaal 80 mensen, de jongste is rond de 70 jaar en de oudste is momenteel 95 jaar. Opgeven voor de maaltijd kan bij Riet Colijn via 06-13216319, de kosten zijn 10 euro. Op 27 oktober serveert het dorpshuis een stamppottenbuffet. Het kerstdiner wordt dit jaar op 22 december geserveerd.