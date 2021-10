Schoolmoestuin in wandelbos De Lankert in Eethen

eethen • Het weidse polderlandschap langs de Nieuwe Steeg ligt er nog maagdelijk bij. Maar niet lang meer, als het aan Caroline Groener, Myrthe Paans en Lucienne Goorden ligt.

Aan de rand van het wandelpark De Lankert wordt straks een schoolmoestuin aangelegd voor de kinderen van de Prins Willem Alexanderschool én de eigen dorpsbewoners.

“In maart heb ik bij de dorpsraad in Eethen mijn idee voor de moestuin gemeld”, zo vertelt Myrthe Paans uit Drongelen. “Ik wist dat hier een wandelbos werd aangelegd en het leek me een fantastische plek zo naast de school om een moestuin aan te leggen. Straks kunnen de schoolkinderen gewoon even komen kijken hoe de worteltjes erbij staan in hun eigen moestuintjes.”

De moestuin is 275 m2 en is onderdeel van wandelbos De Lankert. Net achter de nog kale moestuin ligt reeds het nieuwe crossbaantje voor de Eethense jeugd. Lucienne Goorden: “Door groente te kweken wordt je zelfredzaam en leren kinderen dat appels niet uit de supermarkt komen.”

Ontspanning

Voor Myrthe is het zelf kweken van groente vooral ontspanning. “Maar kinderen die tuinieren eten ook meer groente. De moestuin moet duurzaam worden, we willen vooral laten zien hoe je kunt samenwerken met de natuur en willen onze kennis graag doorgeven aan de volgende generatie.” Kinderen van de basisschool krijgen straks een eigen moestuintje, maar ook de dorpsbewoners mogen helpen in de tuin. Zo worden straks ook groenten en fruit gekweekt in kweekbakken, stekjes willen ze zelf opkweken.

Caroline Groener heeft daar al ervaring mee. “Mijn raamkozijn staat ieder voorjaar vol. We gaan alles proberen, maar het eerste jaar kijken we wat makkelijk groeit, zoals bietjes, uien, aardappelen.”

Het wachten is nu op het hek als omheining van de moestuin en op Boomplantdag, als voor het wandelbos maar liefst 2500 bomen worden aangeplant.

Gereedschap nodig

“Als we eenmaal begonnen zijn in de moestuin, willen we graag een kas plaatsen. We zoeken ook nog gereedschap, misschien heeft iemand nog wel een kruiwagen of een gieter, we geven dingen graag een tweede leven. Verder starten we binnenkort met crowdfunding.”

Meer informatie over meedoen via Myrthe Paans, 06-26666705 of schoolmoestuineethen@gmail.com.