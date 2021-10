Even geen treinen maar bussen tussen Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen

REGIO • Van vrijdag 22 oktober tot en met zondag 24 oktober wordt er gewerkt op station Gorinchem door ProRail en Ballast Nedam. Dit heeft gevolgen voor treinreizen tussen Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen.

Er rijden dan geen treinen maar bussen tussen Hardinxveld-Giessendam en station Geldermalsen. De trein tussen Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam rijdt ieder kwartier. Op station Hardinxveld-Giessendam vertrekt de trein richting Dordrecht van spoor 1. Qbuzz zet tijdens de werkzaamheden vervangend busvervoer in op de lijnen 971, 972, 973 en 974.

Tijdelijk busstation

Om de veiligheid van reizigers te garanderen tijdens de werkzaamheden wordt station Gorinchem volledig afgesloten. Hierdoor is het busstation niet bereikbaar.

De vervangende bussen vertrekken vanaf de Stationsweg. Hier zijn ook de in- en uitcheckpalen te vinden. Alle reguliere buslijnen vertrekken vanaf het Stadhuisplein. De reizigerstunnel is buiten gebruik gedurende de werkzaamheden en een deel van de fietsenstalling op het Stationsplein is niet beschikbaar.

Betaalmogelijkheden

In de vervangende bussen is er geen mogelijkheid om te betalen. Daarom moet er in- en uitgecheckt worden en met OV-chipkaart op de treinstations zelf. Ook tijdens deze werkzaamheden wordt er gecontroleerd.

Reizen met een hulpmiddel

Voor mensen met een rolstoel of scootmobiel verzorgt Qbuzz alternatief vervoer. Dit vervoer moet minimaal twee uur van te voren besteld worden via de klantenservice op 0900-7289965. Reizigers met een scootmobiel nemen plaats op een gewone stoel conform de regels bij taxivervoer. Fietsen zijn niet toegestaan in de bussen.

Vanaf maandagochtend 25 oktober 05:00 uur rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling. De streekbussen vertrekken weer vanaf het Stationsplein, en de nieuwe reizigerstunnel kan gebruikt worden. Tegelijkertijd werkt de aannemer verder aan de afwerking van de tunnel en andere werkzaamheden rondom station Gorinchem. Voor ieders veiligheid worden deze werkzaamheden afgeschermd met bouwhekken.

De liften op station Gorinchem zijn in week 51 klaar voor gebruik. Daarom geldt voor reizigers die afhankelijk zijn van de lift een omleiding om perron 2 te bereiken (trein richting Geldermalsen). Deze omleiding gaat via de fietstunnel aan de Banneweg naar het Lindelaantje. Via de hellingbaan is vervolgens perron 2 te bereiken. Deze omleiding blijft van kracht tot de lift klaar is in week 51. Perron 1 (trein richting Dordrecht) blijft voor iedereen toegankelijk via het stationsgebouw.