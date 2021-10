Twintig orkesten spelen op Altena Streekfestival op 23 oktober

• Het laatste streekfestival was in 2019.

NIEUWENDIJK • Na een jaar stilte door de coronapandemie zal 23 oktober de 48e editie van het Altena Streekfestival plaatsvinden.

Niet minder dan twintig brassbands, harmonie- en fanfareorkesten zullen op deze zaterdag deelnemen aan het muziekfestijn in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Zij krijgen een mooi en toegankelijk podium voor een van hun eerste optredens na de lockdown.

Het Altena Streekfestival 2021 wijkt op een paar punten af van eerdere edities, vanwege deze bijzondere en soms ook moeilijke tijd. Orkesten hebben een tijd stil moeten zitten, dus de drempel om dit jaar mee te doen is zo laag mogelijk gemaakt. Elk orkest speelt een vrij gekozen programma en krijgt aan de hand daarvan nuttige tips van een deskundige jury.

Testen voor toegang

Ook nieuw is het testen voor toegang. Als gevolg van het coronabeleid van de Nederlandse overheid is deze maatregel noodzakelijk om een veilig streekfestival te kunnen organiseren. Dit betekent dat alle deelnemers, medewerkers en bezoekers bij binnenkomst een CoronaCheck QR-code en een legitimatiebewijs moeten laten zien. Meer informatie hierover is te vinden op www.coronacheck.nl.

Bezoekers zijn harte welkom op zaterdag 23 oktober in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Aanvang van het Altena Streekfestival is 9:30 uur.

