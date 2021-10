Nieuwe lijsttrekker Progressief Altena: ‘We gaan uit van onze eigen kracht’

ALTENA • Progressief Altena gaat met een nieuwe lijsttrekker de verkiezingen in.

Christian Alderliesten voert bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de lijst van Progressief Altena aan. Hij volgt daarmee Paula Jorritsma op, die zich na twee periodes als wethouder - eerst voor de voormalige gemeente Woudrichem en sinds de herindeling voor Altena - beraadt op mogelijk een nieuwe stap in haar carrière.

Ze staat ook niet tussen de eerste tien namen van de kieslijst die Progressief Altena gepresenteerd heeft. Opvallend daarbij is ook de positie van nestor en huidig fractievoorzitter Kees de Waal. Hij staat op plek 10, omdat hij een stapje terug wil doen. “Maar Kees zal in de steunfractie nog zeker van zich laten horen, hoor”, merkt Alderliesten lachend op.

Stappen maken

Aan de vooravond van zijn derde termijn in de gemeentepolitiek is hij gekozen als lijsttrekker van Progressief Altena. Als het aan de Hankenaar ligt, kan de gemeente Altena nog op ‘heel veel terreinen’ stappen maken, bijvoorbeeld als het gaat over de energietransitie of over de zorg.

“Er ligt nog behoorlijk wat werk op de plank”, constateert hij. “Niet omdat wij de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan, maar bij sommige dossiers ben je ook afhankelijk van andere overheden. En zo’n energietransitie regel je niet binnen één á twee jaar.”

Tandje bij

Daar mag wat Alderliesten betreft wel een tandje bij, net als op het gebied van woningbouw. “Maar we gaan niet zomaar ergens stenen stapelen, omdat we meer huizen nodig hebben. Wat Progressief Altena betreft kijken we met zorg en aandacht naar waar we kunnen bouwen en komen er geen identiteitloze wijken. Hetzelfde geldt voor de komst van bedrijventerreinen. Wij zien ook dat meer ruimte voor bedrijven nodig is, maar we gaan niet van die blokkendozen neerzetten.”

Daarnaast gaat het er volgens Alderliesten om dat iedereen in Altena mee moet kunnen doen. In de samenleving, maar ook bij het verwezenlijken van de plannen voor de ‘groen-blauwe oase die Altena zou kunnen zijn’.

“We kunnen het niet alleen. Daarom hebben we scholen, verenigingen en ook kerkgemeenschappen nodig. We willen er voor álle inwoners willen zijn. Het moet niet zo zijn dat een deel van de samenleving niet mee kan doen.”

Eén zetel meer

Alderliesten hoopt bij de verkiezingen in maart met het verhaal van zijn partij minimaal één zetel meer te scoren dan in 2018. “Dat hebben we ook verdiend, als ik zie hoe hard we de afgelopen drie jaar hebben gewerkt en hoe we ons hebben laten zien.”

Hij is niet bang dat het landelijke imago van D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid afstraalt op Progressief Altena. “Ik trek me niet veel aan van de schommelingen in Den Haag. Lokale politiek verschilt vaak van landelijk. We gaan uit van onze eigen kracht.”

Of hij na de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar is als wethouder laat Alderliesten vooralsnog in het midden. “In eerste instantie ben ik lijsttrekker. Wat er daarna gebeurt, zien we wel als het stof van de verkiezingen is neergedaald.”