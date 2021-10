Eerste paal Dussens nieuwbouwproject de grond in

DUSSEN • Wethouder Hans Tanis had vrijdag de eer om de eerste paal van het nieuwbouwproject De Fuik in Dussen te slaan.

Tanis deed dat in het bijzijn van ontwikkelaar Bouwlinie, aannemersbedrijf P. van Leeuwen en de woningeigenaren.

De nieuwe eigenaren van de elf nieuwbouwwoningen aan de Van der Dussenlaan zijn blij dat de eerste heipaal de grond in is gegaan, op de plaats waar voorheen sporthal De Fuik en basisschool De Peppel gevestigd waren.

In opdracht van Bouwlinie realiseert P. van Leeuwen Aannemersbedrijf in nieuwbouwproject De Fuik in Dussen zeven energiezuinige eengezinswoningen en vier ruime levensloopbestendige woningen.

Geknikte daken

De eengezinswoningen zijn straks van veraf herkenbaar aan de bijzondere, geknikte daken.

De levensloopbestendige patiowoningen zijn zo opgezet dat het mogelijk is om beneden gelijkvloers te wonen. De elf woningen zijn gasloos en voorzien van vloerverwarming, een lucht- en waterwarmtepomp en zonnepanelen.

Op het naastgelegen stuk grond, waar het oude onderkomen van basisschool De Peppel stond, worden drie vrijstaande woningen gebouwd door particulieren.

Zomer 2022

“We gaan voor een voorspoedige bouw en we hopen de woningen rond de zomer van 2022 op te kunnen leveren”, aldus Thomas Oevermans van aannemersbedrijf P. van Leeuwen vrijdag.