Driemaal is scheepsrecht voor Belevingsfilm veerdienst in oorlogstijd

GORINCHEM • In maart 2020 zou veerdienst Riveer met een bijzondere audiovisuele productie terugblikken op de veerdienst in oorlogstijd. Door corona moesten de volgeboekte avondvaarten echter op het laatste moment afgelast worden. In oktober waagden ze een nieuwe poging, maar ook dat kon niet doorgaan. Maar driemaal is scheepsrecht: op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober heeft men opnieuw de kans om deze prachtige belevingsfilm te zien.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hielden sommige schepen van de veervloot het hoofd niet boven water. Aan de hand van het verhaal van een ooggetuige beleven kijkers het bombardement van de Gorinchem V in de haven van Sleeuwijk. De pont werd op 28 oktober 1944 geraakt door drie bommen, net op het moment dat hij voor het eerst met een Duitse bemanning voer. Dat de voorstelling op dezelfde dag plaatsvindt als die waarop het veer in 1944 gebombardeerd werd, maakt het extra bijzonder.

Aanmelden

De gratis rondvaarten vinden plaats op de veerpont Gorinchem VIII en duren ongeveer een uur. De vaarten op donderdag 28 oktober zijn reeds volgeboekt. Daarom gaat men bij voldoende aanmeldingen op vrijdag 29 oktober nog twee vaarten doen om 19.30 en 21.00 uur, die starten vanaf de veersteiger Buiten de Waterpoort in Gorinchem.

Opgeven kan via ac.haubrich@riveer.nl, onder vermelding van het tijdstip, telefoonnummer en het aantal personen. Aanmelden kan voor maximaal twee personen. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van ontvangst. Let op: bij te weinig aanmeldingen kan men de belevingsvaarten op 29 oktober niet door laten gaan.

Het coronatoegangsbewijs maakt het mogelijk om de film veilig te vertonen. Via de CoronaCheck-app zullen de medewerkers van Riveer bij aanvang controleren of men een geldig coronatoegangsbewijs heeft. Je krijgt zo’n bewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Heb je geen geldige QR-code, dan is er geen toegang.