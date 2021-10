Buitenbeentjes volbrengen Roparun in ruim 25 uur

ANDEL • Ook De Buitenbeentjes van Curio Prinsentuin Andel hebben weer meegedaan aan de Roparun.

Het Andelse team vertrok zaterdag om 13:20 uur in Landgraaf en ruim 25 uur later finishten de lopers, na een afstand van 310 kilometer te hebben afgelegd, weer in Landgraaf.

In 2022 zullen De Buitenbeentjes zeker weer gaan meedoen aan hun zeventien Roparun om op deze manier geld in te zamelen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker.