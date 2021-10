Verba zet Werkendams familiebedrijf bakkerij Maar van den Steenhoven voort

WERKENDAM • Door de overname van de Werkendamse bakkerij van Maar van den Steenhoven (53 jaar) komt er definitief geen vijfde generatie in het familiebedrijf op de Werkendamse Hoogstraat.

Komende zaterdag worden de laatste koekjes en krentenbollen verkocht onder de naam Van den Steenhoven. Daarna wordt het bedrijf voortgezet door Bakkerij Verba.

De historie van het familiebedrijf gaat terug tot het einde van de 19e eeuw, toen overgrootvader Marius van den Steenhoven zijn eerste broden bakte. Dat was nog in de tijd dat het in Werkendam wemelde van de bakkers.

Na de eerste generatie volgde telkens een nieuwe Marius, tot de huidige bakker Maar, die sinds zijn zestiende in de bakkerij werkt. Altijd met veel plezier.

Mooi vak

“Het is een mooi vak, ik ga alle contacten en het ondernemen zeker missen”, zo vertelt de bakker, die met pijn in het hart stopt.

“Vorig jaar augustus vertelde bakker Artjan Stolk dat hij per 1 januari weg zou gaan en het is niet gelukt om die vacature in te vullen, al heb ik wel meerdere sollicitanten gehad. Er is echt een structureel tekort aan bakkers, ook is er weinig aanwas bij de jeugd. Het gevolg is dat bakkers het personeel bij elkaar wegkopen. Vanaf januari bakte ik alleen met een leerling en een banketbakster. Toen zij in juli liet weten ook weg te gaan, ging het gewoon niet meer. Ook al besloten we op maandag dicht te gaan, ik was toch altijd aan het werk. Ik werk nu alleen met een leerling en begin iedere morgen om twee uur, dan ben ik pas in de middag klaar. Dat is fysiek gewoon te zwaar.”

Naast het vele personeel stond ook zijn vrouw Ria van tijd tot tijd achter de toonbank in de winkel. Ze bracht soms ook bestellingen rond in het dorp.

Zijn kinderen toonden geen interesse om de bakkerij voort te zetten, zodat opvolging ook meespeelde bij het besluit om te stoppen. In de jaren dat de vierde generatie Van den Steenhoven de bakkerij aan de Hoogstraat bestierde, zag Maar altijd kansen om zijn bedrijf uit te breiden. Zo had hij tussen 2007 en 2010 enkele bakkerszaken buiten het dorp, die wel werden bevoorraad vanuit Werkendam.

Broodrijk

Daarna was hij enige tijd zoekende, maar opende vervolgens op de Hoogstraat de speciaalzaak Broodrijk, waar hij meer bijzondere broden verkocht, maar ook workshops brood bakken gaf. De zaak werd gerund door bakker Artjan Stolk, totdat bakker Maar handjes tekort kwam in de bakkerij en deze tweede winkel sloot. In 2017 was de bakkerij van Maar nog doelwit van een vuurwerkbom en sneuvelde zijn ruit.

Geliefd bij de Werkendammers en soms ver daarbuiten is de witte speculaas uit de bakkerij, gebakken volgens een geheim recept. Maar ook de bokkenpootjes waren niet te versmaden.

Christiaan van de Vegt van Bakkerij Verba vertelt dat al zo’n half jaar gesprekken gaande waren over overname van de winkel in Werkendam.

Wat tijd nodig

“Het is niet eenvoudig om met een familiebedrijf te stoppen, dus het had wat tijd nodig. Voor ons wordt de winkel in Werkendam de vierde. We hebben al winkels in Sleeuwijk, Rijswijk en Brakel en hebben zo’n 35 mensen in dienst. Hier in Brakel wordt de bakkerij eigenlijk te klein, zodat we die in Werkendam goed kunnen gebruiken. We denken eraan om daar straks vooral banket en koeken te bakken.”

Volgens Van de Vegt blijft bakker Van den Steenhoven tot eind 2021 werkzaam in de bakkerij. ‘’Hij kan ons vooral helpen met zijn bijzondere recepten van bijvoorbeeld de witte speculaas en de bokkenpootjes.”

Vanaf 12 oktober prijkt straks de naam Verba op de luifel. Pas in februari wil hij de winkel verbouwen en meer reclame gaan maken met zijn nieuwe zaak.

Einde aan traditie

Met het vertrek van bakker Maar van den Steenhoven komt zo een einde aan een Werkendamse traditie van bakkers. Alle zelfstandige bakkers zijn dan verdwenen uit het dorp.

De bakker zelf weet nog niet wat hij straks gaat doen. Naast bakker is hij ook actief bij de vrijwillige brandweer en daar wil hij nog geen afscheid van nemen.