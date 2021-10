Pims Vers & Groen opent in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Pim Bos opent half oktober de deuren van zijn nieuwe groente- en fruitspeciaalzaak Pims Vers & Groen in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk.

In het pand waar eerder Gezond en Zo gevestigd was, is de 27-jarige Sleeuwijker momenteel nog hard bezig met de inrichting. “Er moet nog veel opgeruimd en ingericht worden.”

Met Pims Vers & Groen denkt Pim in zijn woonplaats in een behoefte te voorzien. “Ik hoor veel geluiden dat de mensen blij zijn dat er weer een echte groenteboer in De Nieuwe Es komt”, vertelt hij.

Maaltijden

Het zal niet alleen groente en fruit zijn. “We gaan ook maaltijden maken. Ik ben van origine kok en deze kennis ga ik hierbij gebruiken. Daarbij ga ik samenwerken met de slagerij uit Werkendam. We willen daarnaast veel producten uit de streek gaan verkopen. Zo komen er eieren uit Almkerk en de boerenzuivel uit Raamsdonk”, noemt hij een paar voorbeelden van het streekaccent op.

Pim neemt als kok heel veel horecaervaring mee. Dat alles past nu mooi in zijn straatje. “Met de maaltijden springen we in op het jaargetijde door seizoengebonden maaltijden aan te bieden”, legt Pim uit. Stamppotten, soepen, salades en pasta zullen bij hem vaste maaltijden worden, die goed aansluiten bij de dagelijkse korst voor jong en oud. “Het leveren van kwaliteit is natuurlijk het allerbelangrijkste.” Pim wil vooral onderscheidend zijn.

Droom

Met Pims vers & groen gaat er voor Pim een droom in vervulling. “Als klein jongetje heb ik weleens gezegd dat ik later Danny’s Groentehoek zou overnemen”, lacht hij. “Nu heb ik dadelijk zo’n soort zaak.”

Wanneer de opening precies is, wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Via zijn Facebook en Instagram, zegt hij.

Hoe de opening van zijn zaak gaat verlopen blijft ook nog even een verrassing.

www.facebook.com/pimsversgroen