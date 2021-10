Gerard en Suus vieren 25 jaar Bakkerij Hardeman in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Gerard en Suus vieren deze maand de 25e verjaardag van Bakkerij Hardeman in Wijk en Aalburg.

Na jarenlang bakker te zijn geweest in Rhenen is Gerard Hardeman 10 oktober 1996 met zijn Bakkerij Hardeman gestart aan de Torenstraat 2 in Wijk en Aalburg. Vrij snel daarna is hij samen met Suus biologisch gaan bakken.

Door de jaren heen is Bakkerij Hardeman uitgegroeid tot de meest complete biologische en EKO-gecertificeerde speciaalzaak in de gemeente Altena.

De Twee Gebroeders

Bijna alle gebruikte granen in de bakkerij komen uit Brabant en worden op windmolen De Twee Gebroeders gemalen. Voor de verkoop in de winkel werken Gerard en Suus samen met veel biologisch gecertificeerde producenten uit Brabant.

Een aantal jaren terug heeft de naamsverandering plaatsgevonden van ‘Bakkerij Hardeman’ naar ‘Gerard & Suus,