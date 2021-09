Kosten nieuw fietspad bij Hank: één miljoen euro

HANK • De aanleg van een recreatief fietspad langs de Nathalsweg en Oranjepolderweg in Hank gaat 1.050.000 euro kosten.

“Verkeerskundig is een fietspad nuttig en noodzakelijk”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Bij het nieuwe fietspad komt geen openbare verlichting, omdat het een recreatief fietspad is.

Ook wordt het fietspad niet in rood asfalt uitgevoerd.

Mogelijkheden

De politiek had in november gevraagd de mogelijkheden en kosten van een vrijliggend fietspad in de polder bij Hank in kaart te brengen.

Het gaat om de route Nathalsweg-Oranjepolderweg-Aakvlaaiweg.

Verkeersvisie

Het college is bezig met een verkeersvisie voor Hank, met daarin een doorkijk naar de verkeersproblematiek en -maatregelen in en om het dorp.

Een eventueel fietspad in de polder bij Hank maakt onderdeel uit van deze verkeersvisie.

Dit najaar krijgen inwoners van Hank de mogelijkheid om op de visie te reageren. De gemeenteraad buigt zich begin 2022 over het stuk.