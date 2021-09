Afdeling elektro Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem ontvangt practicum

GORINCHEM • In samenwerking met Solid Systems heeft de afdeling Elektro van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem een meetpracticumopdracht en een praktijkopdracht ontwikkeld in het kader van inbraakbeveiliging. Solid Systems, Reijnders en Phoenix sponsorden alle benodigde materialen.

Arco van den Bent van Solid Systems overhandigde op 28 september de materialen aan Frans Schenau, docent elektrotechniek. “Ik ben stil van de inspanningen die de bedrijven geleverd hebben om deze opdracht mogelijk te maken”, vertelt Schenau. “Solid Systems ontwikkelde het practicum, wij schrijven daar vervolgens een lesbrief bij.” Een prachtig voorbeeld van hoe de school en het bedrijfsleven samenwerken.

De afdeling elektro is onderdeel van het techniekprofiel Produceren, Installeren, Energie. Binnen deze afdeling kiezen de leerlingen een aantal keuzedelen. Een van die keuzedelen is ‘besturen en automatiseren’. De toekomstige vakmannen leren in dit profieldeel alles over het aansturen en automatiseren van elektrische installaties.

De Gorinchemse school is meer dan blij met de aanhoudende steun vanuit het bedrijfsleven. Met dank aan schenkingen zoals deze kan de school haar onderwijs blijven vernieuwen en zorgt de school ervoor dat het onderwijs zich blijft aansluiten op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven.