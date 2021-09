IFFG gaat met special Onderstroom in gesprek over Energie & Democratie

GORINCHEM • Op dinsdag 12 oktober besteedt het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) in samenwerking met Stichting Goeie Grutten aandacht aan windenergie. Deze middag staat de boeiende documentaire Onderstroom op het programma in Theater Peeriscoop in Gorinchem.

De noodzaak van het verduurzamen van de leefomgeving dringt al enige tijd door. Maar de energietransitie is complex en van wie is eigenlijk de openbare ruimte? Energie & Democratie, boeiende onderwerpen maar met een groot en divers belang, hoe zorgen wij met elkaar dat de planeet leefbaar is en blijft? En hoe gaan we hierover met elkaar in gesprek?

Vorig jaar sloegen het IFFG en Stichting Goeie Grutten al de handen ineen en toonde toen de documentaire Eten van eigen hof, waarbij de documentairemaker ruim een jaar lang drie Herenboeren volgde. Hij bracht in beeld hoe Herenboeren en hun betrokkenen het proces van de voedselketen wilden veranderen. Hij toonde de voortschrijdende inzichten, de belemmeringen maar ook de stappen die de Herenboeren maakten.

In de documentaire Onderstroom legt filmmaker Jeroen Hoogendoorn vast wat er gebeurt als er rond zijn eigen dorp het grootste windpark van Friesland moet verrijzen. Dicht op de huid volgt hij, als participerend journalist, een actiegroep die tegen de stroom in met een gewaagd burgerinitiatief komt. Door slim verzet en door samenwerking met tegenpartijen lijkt dit een provinciebreed succes te gaan worden. Totdat er verkiezingen komen. Dan wordt pijnlijk duidelijk hoe democratische machtsverhoudingen werkelijk liggen.

Aansluitend vindt er een debat plaats met de gastsprekers, onder leiding van gespreksleider en adviseur bewonersbijeenkomsten Jan Ottevanger. Zij gaan in op de complexe vraagstukken en de burgerinitiatieven. Het publiek is van harte uitgenodigd hierover mee te debatteren.

Mensen die werkzaam zijn in de energie- en duurzaamheidssector, betrokken beleidsmakers, bewuste consumenten of geïnteresseerden in windenergie en de toekomst zijn van harte welkom. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Meer informatie en aanmelden voor deze special op dinsdag 12 oktober om 16.00 uur in Theater Peeriscoop: www.iffg.nl.