Eerste W&T café Altena voor meer wetenschap en techniek in de klas

REGIO • Leerkrachten en onderwijsprofessionals warm laten draaien voor meer wetenschap en techniek in de klas. Dat is het doel van het eerste W&T café Altena, dat op 11 oktober plaatsvindt in Vlechtwerk in Werkendam.

Een band plakken is techniek, koken is in de basis wetenschap en hetzelfde geldt voor dat bruine plekje op een appel in je broodtrommel. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om kinderen op de basisschool bewust in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek, wil Cindy Middeljans maar zeggen.

En toch wordt in de klas te weinig stil gestaan bij deze onderwerpen, merkt de directeur van de Sigmondschool in Werkendam en de Verschoorschool in Sleeuwijk.

Drukke programma’s

“Het is en blijft lastig om naast lezen en rekenen hier ook tijd voor vrij te maken in de drukke programma’s”, legt ze uit. “Bovendien hebben niet alle leerkrachten in het basisonderwijs een vanzelfsprekend talent voor onderwijs op gebied van wetenschap en techniek. Terwijl het juist zo belangrijk is dat kinderen ook kennis maken met hun toekomst.”

Een toekomst die misschien wel bij een van de vele technische bedrijven die Altena rijk is ligt. In deze sectoren zijn de tekorten op de arbeidsmarkt structureel hoog, zien Middeljans en Ton Lenting, bestuurder bij De Stroming.

Reden om de handen ineen te slaan en op maandag 11 oktober het eerste W&T café Altena te organiseren voor leerkrachten van álle basisscholen in de gemeente. Daarvoor wordt samengewerkt met Aart Verburg van STO Gorinchem- Altena en Thirza de Jong van Jet-Net & TechNet.

Passie

Carolien van Mourik en Jan Willem Ouwendijk van basisschool Het Baken in Werkendam zijn twee andere aanjagers. “Zij hebben het thema op de kaart gezet op hun school en hebben passie voor techniek en wetenschap”, zegt Middeljans.

De bedoeling is dat door het W&T café Altena hun collega’s dat ook krijgen. In Vlechtwerk in Werkendam kunnen zij gratis en op een laagdrempelige manier inspiratie opdoen voor hoe ze wetenschap en techniek met de lessen kunnen verweven.

“We starten met een keynote van Wilma van Esch en nemen vervolgens deel aan twee workshops naar keuze”, vertelt Middeljans over het programma. “

Toepassen in de klas

Zo gaat het bijvoorbeeld over 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum, het koppelen van kerndoelen aan praktische activiteiten in een leerlijn, methodisch ontwerpen en ook een praktische activiteit over het maken van bibberbeestjes, die je de volgende dag kunt toepassen in je klas.”

Ze hoopt dat iedere school minstens één persoon afvaardigt voor het W&T café. “Zodat hij of zij de boodschap weer verder kan verspreiden. We hopen dat dit heel groot wordt en dat we tijdens een volgende bijeenkomst weer nieuwe ideeën kunnen delen.”

Het W&T café Altena wordt maandag 11 oktober tussen 19:00 uur en 21:30 uur gehouden in MFA Vlechtwerk, H.J. Roubosstraat 3 in Werkendam. Aanmelden kan via www.eventbrite.nl/e/tickets-wt-cafe-altena-169830185657.