Koninklijke onderscheiding voor CDA’er Gerard Paans

WIJK EN AALBURG • CDA’er Gerard Paans heeft dinsdagavond bij zijn afscheid van de gemeenteraad een koninklijke onderscheiding gekregen.

Aan het begin van de raadsvergadering op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg werd Paans door burgemeester Egbert Lichtenberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Werkendammer was van maart 2002 tot en met december 2018 raadslid voor het CDA in de voormalige gemeente Werkendam. Vanaf januari 2019 tot en met 28 september 2021 is hij raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Altena.

Voor de zomer maakte hij zijn aftreden bekend.