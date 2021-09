Altena heeft tien nieuwe taalvrijwilligers

Vol trots werd het certificaat in ontvangst genomen.

WOUDRICHEM • Altena is tien taalvrijwilligers rijker. Met het certificaat op zak kunnen zij aan de slag als bij de bibliotheek.

Dit voorjaar startten tien inwoners van de gemeente Altena met de training Taal voor het Leven. Dit keer was de training online, aangezien de coronaregels het niet toestonden om de cursus op locatie te verzorgen.

Het traject was anders dan anders, maar dat had geen invloed op de resultaten en het enthousiasme van de deelnemers. Met het certificaat op zak kunnen de vrijwilligers aan de slag als taalvrijwilligers bij de bibliotheek.

De taalvrijwilliger helpt inwoners van Altena die beter willen leren lezen, schrijven en communiceren. De begeleiding is één op één. Op de foto zijn vijf deelnemers met hun certificaat te zien. De andere deelnemers namen hun certificaat op een ander moment in ontvangst.

Onderzoek wijst uit dat het aantal laaggeletterden in Altena hoger is dan het landelijk gemiddelde. Daarom organiseert de bibliotheek twee keer per jaar een training Taal voor het Leven.

Nieuwe training

De nieuwe training start donderdagmiddag 28 oktober en bestaat in totaal uit vier donderdagmiddagen. Aanmelden kan op onderstaande website.

Met het Digitaalhuis Altena biedt de bieb dé plek in Altena waar mensen aan de slag kunnen met taal, lezen, schrijven, computeren, nieuwe media en rekenen.

Dat doet de bibliotheek door samen te werken met verschillende regionale partners.

bibliotheekaltena.nl/taalvoorhetleven