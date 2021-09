Nieuwkomer in de politiek: Vrije Volkspartij Altena

ALTENA • De Vrije Volkspartij Altena doet in maart volgend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De partij is vorige week opgericht door Henno Timmermans en zijn vrouw Priscilla Timmermans-Vos.

Henno Timmermans zat eerder in de gemeenteraad van Aalburg voor de Aalburgse Alliantie en gaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een poging wagen om ook in Altena een raadszetel binnen te slepen.

De verwachting is dat Timmermans lijsttrekker wordt en dat hij, als hij daadwerkelijk gekozen wordt, ook de eerste vier jaar voor de nieuwe partij in de raad voor zijn rekening neemt.

Wethouder

“We gaan voor goud”, laat hij in een reactie weten. “We zijn overal op voorbereid, ook als we straks een wethouder moeten leveren.”

Timmermans heeft hoge verwachtingen van de Vrije Volkspartij Altena. Op de website van de partij staan alvast 30 uitgangspunten, later verschijnt nog een verkiezingsprogramma.

Actueel onderwerp

“De Aalburgse Alliantie had een vrij smal programma, de Vrije Volkspartij Altena wordt groter. Ons belangrijkste uitgangspunt is vrijheid, een onderwerp dat actueler is dan ooit. Andere partijen staan daar weifelend in, maar wij nemen duidelijke standpunten in.”

De inwoner van Veen kwam eerder deze maand al groot in het nieuws, omdat hij van zijn bistro in Veen een besloten vereniging heeft gemaakt vanwege de komst van de coronapas.

Adviesorgaan

Leden van die Advies Vereniging Vrij Altena (AVVA) vormen een adviesorgaan van de politieke partij, legt Timmermans uit.

“City Bistro, ons partijgebouw, is van woensdag tot en met zaterdag geopend en leden kunnen daar op een laagdrempelige en toegankelijke manier input geven voor de Vrije Volkspartij Altena.”

Zo’n 80 mensen kwamen zaterdag, op de eerste dag dat de coronapas is ingevoerd voor horecabezoek, naar City Bistro.

Het aantal leden voor de nieuwe partij staat nog geen week na de oprichting op vijftien. “Ik hoop dat veel mensen zich aanmelden, ik wil geen eenmanspartij worden”, zegt Timmermans. “En over vier jaar moet er ook weer iemand klaar staan om het stokje over te nemen.”