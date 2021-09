Progressief Altena: ‘Gemeentehuis vaker open in het weekend’

ALTENA • Wat fractievoorzitter Kees de Waal van Progressief Altena betreft mag het gemeentehuis in het weekend vaker opengesteld worden voor culturele evenementen.

“Het gemeentehuis is wat ons betreft niet uitsluitend een pand voor werken en vergaderen”, aldus De Waal. “Het ‘Huis van de Gemeenschap’ is van ons allemaal en leent zich prima voor ontmoetingen tussen inwoners onderling en voor kennismaking met het rijke aanbod aan kunst en cultuur in Altena.”

De Waal reageert hiermee op schriftelijke vragen van de SGP in Altena en ook de fractie van Pauline van den Tol. Deze partijen zien liever niet dat het gemeentehuis in het weekend, en dan met name op zondag, geopend is voor evenementen, zoals bijvoorbeeld voor Altena in Beeld dat komend weekend plaats vindt.

Lovenswaardig

Progressief Altena vindt het initiatief van de organiserende Stichting KunstinAltena juist ‘lovenswaardig’ en staat volledig achter de medewerking die het gemeentebestuur hieraan geeft.

De partij wil dan ook graag weten of het college bereid om in samenwerking met lokale partners het gemeentehuis in het weekend vaker open te stellen. Dit om de ambities uit de unaniem door de raad vastgestelde cultuurvisie verder vorm te geven, aldus De Waal.