Verhalen gezocht voor jubileumboek Gereformeerde Gemeente Aalburg

WIJK EN AALBURG • De samenstellers van een jubileumboek over het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente Aalburg zijn op zoek naar verhalen, foto’s en herinneringen.

In Wijk en Aalburg ontstond in 1929 als kerkelijke gemeente de Gereformeerde Gemeente Aalburg. Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan 2029 wil de gemeente een boek laten verschijnen.

In de voorbereiding daarvan is de kerkenraad op zoek naar informatie, zoals oude brieven, foto’s en herinneringen die te maken hebben met geschiedenis of voorgeschiedenis van de gemeente.

Wie deze informatie heeft en wil delen kan contact opnemen met Jacob Vos via 0416-695148 of geschiedenis-gga@kliksafe.nl. Het postadres is Polstraat 5, 4261 BP Wijk en Aalburg. Voor wie opschrijven lastig vindt is een interview is ook mogelijk.