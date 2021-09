Meer dan 1000 bezoekers Open Monumentendag in Altena

REGIO • Tijdens het weekend van Open Monumentendag hebben meer dan 1000 mensen in de regio één of meerdere monumenten bezocht.

Topper was Kasteel Dussen met 422 bezoekers op zaterdag en zondag. Op kasteel Dussen konden de honderden bezoekers zich vergapen aan de prachtige bruidssuite in de torenkamer.

Op zaterdag werd door wethouder Paula Jorritsma tevens een nieuw ANWB-bord onthuld met informatie over het romantische kasteeltje aan de Dusse. Aan de rand van de kasteeltuin werd een bordje met QR-code onthuld. Bij een gesloten kasteelpoort kunnen bezoekers via de QR-code via een filmpje toch het kasteel van binnen bekijken.

Ook van de mogelijkheid om de watertoren te beklimmen werd gretig gebruik gemaakt, daar beklommen zo’n 100 bezoekers de toren om zo te genieten van het uitzicht over het linielandschap. Mensen die de watertoren alsnog willen bezoeken zijn ook op 18 en 19 september welkom.

Fort Steurgat

Van de Forten van de Nieuwe Hollandse waterlinie was Fort Steurgat zaterdag het meest populair, de bewoners ontvingen zo’n 150 bezoekers op het fortterrein dat de overige 364 dagen per jaar gesloten is.

Fort Giessen werd bezocht door zo’n 100 mensen. De rondleidingen op Fort Altena en de fietsexcursie lokten slechts een tiental bezoekers, vanwege de regen in de middag veranderde de fietsexcursie in een autoritje naar de Papsluis.

Erfgoeddebat

Het erfgoeddebat op Fort Giessen voorafgaand aan Open Monumentendag werd door zo’n 35 mensen bijgewoond, het aantal zitplaatsen was hier vanwege de 1,5 meter afstand beperkt. Aan de Monumentenklassendag op Fort Giessen, Kasteel Dussen en Vesting Woudrichem namen achttien schoolklassen deel.

In de vesting Woudrichem trok vooral de viering van 400 jaar Martinuskerk veel bezoekers, zij konden ook de Mosterdpot beklimmen om zo te genieten van linielandschap.