Fanfare Wilhelmina uit Dussen zet tweetal jubilarissen in het zonnetje

DUSSEN • Fanfare Wilhelmina heeft twee leden die alweer een hele tijd mee draaien in het zonnetje gezet.

Anja Heijmans, 50 jaar lid, ontving het bijzondere speldje voor al haar jaren bij de Dussense fanfare. Ze was in vele commissies actief, leidde de jeugd op en behaalde ook haar diploma voor directie.

Jan Schalken, 55 jaar lid, was ook in vele commissies actief, waaronder het ‘vlooiencomité’ voor het organiseren van festiviteiten en braderieën. Hij coördineerde het oud papier en hielp ook daar waar nodig was om de vereniging draaiende te houden.

Met Anja steevast op de bugel, en Jan op de trompet zijn zij nog steeds muzikanten waar de vereniging op kan bouwen en een mooie noot bijdragen aan het muzikale geheel.

Beiden ontvingen ook felicitaties van muziekkoepel KNMO.