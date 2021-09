Scouting Hank opent deuren voor nieuwe leden en vrijwilligers

HANK • Scouting Hank zet zaterdag 18 september de deuren open voor de inwoners van Hank en omstreken.

Op deze dag zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om te laten zien wat voor vereniging Scouting Hank is en wat ze allemaal doet. De open dag vindt plaats in en rond het clubgebouw ’t Kraaiennest aan het Maaspad in Hank. De deuren staan open vanaf 11:00 tot 16:00 uur.

Speurtocht

Er zijn deze dag verschillende activiteiten, zoals een stormbaan door het bos met een zelfgemaakte (gepionierde) brug, een springkussen, mini-pionieren, knutselen (happy stones) en een speurtocht over het terrein.

Op het terrein zal duidelijk worden wat scouting is. Zo ligt er een vlet (boot), waar de scouts wekelijks mee op pad gaan en kunnen bezoekers een kijkje nemen in een tent die gebruikt wordt voor kampen. Scouting is ook boven het kampvuur popcorn poffen.

Voor de ouders is een tent ingericht waar ze koffie of thee kunnen halen en rustig kunnen zitten. In de informatietent staan vrijwilligers die graag vertellen over Scouting Hank en bezoekers kunnen voorzien van het nodige informatiemateriaal.

Vrijwilligers

Scouting Hank zoekt ook vrijwilligers. Wie een uurtje in de week over heeft en het leuk lijkt om vrijwilligerswerk te komen doen bij Scouting Hank is van harte welkom. De scouts vertellen graag meer onder genot van een kop koffie of thee.

Meer informatie via de website van Scouting Hank of via secretaris Nanda Ebregt: info@scoutinghank.nl.

scoutinghank.nl