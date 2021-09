Gouden ZLTO-speld voor scheidend voorzitter Ariaan Straver

DUSSEN • Tijdens de algemene ledenvergadering van de ZLTO afdeling Altena-Biesbosch deze week in Koppelpaarden is Dussen is afscheid genomen van drie bestuursleden, die ieder zo’n tien jaar in het bestuur hebben gezeten.

Penningmeester Nico van As, bestuurslid Joost Snoek en voormalig voorzitter Ariaan Straver werden door de huidige voorzitter Bartje de Gouw uitgebreid in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet.

Voor de scheidend voorzitter was er nog een extra verrassing. Hij kreeg uit handen van hoofdbestuurslid Remco Beekers de gouden ZLTO-speld uitgereikt als dank voor het vele werk dat hij voor de landbouworganisatie heeft verricht de afgelopen tien jaar.