Kaaie Paole in Veen na twee jaar in ere hersteld

VEEN • De Kaaie Paole, de twee grenspalen van de oude waterschappen in Veen, zijn gerestaureerd en weer in volle glorie te bewonderen voor voorbijgangers.

De uit 1785 daterende Kaaie Paole zijn in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus 2019 uit de grond gereden. De twee hardstenen palen hadden daarbij aanzienlijke schade opgelopen.

De veroorzaker van de aanrijding van de palen is aansprakelijk gesteld voor de schade aan de palen. De kosten voor restauratie worden op hem verhaald.

Historische waarde

Naast dat de Kaaie Paole veel betekenen voor de inwoners van Veen, zijn ze ook van grote culturele en historische waarde. Ze geven de oude grenzen van het Oudland van Altena en de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden aan.

Op de ene paal staat het wapen van Altena, twee zalmen, en op de andere het wapen van Heusden, een rad.

Het opdrachtgeverschap voor de restauratie van de Kaaie Paole lag bij de gemeente Altena. Wethouder Paula Jorritsma heeft meteen na de aanrijding aangegeven zich volledig in te zetten voor de restauratie van de grenspalen.

Specialisten zijn benaderd en betrokken bij het herstel van de palen, zodat dit gebeurde volgens de landelijke richtlijnen en de kwaliteitsnormen voor het cultureel erfgoed.

Skledar Natuursteen

De vakkundige restauratie van de Kaaie Paole is uitgevoerd door Skledar Natuursteen B.V. uit Veen. Een expert van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) was bij elke stap in het proces betrokken.

Niet alleen vanwege de kennis van zaken, maar ook omdat het vernieuwen en verplaatsen van de palen ingrijpende werkzaamheden zijn die onder de adviesplicht van de minister vallen. Verder hield de expert van RCE in de gaten of de monumentwaarden behouden bleven.

Ook Waterschap Rivierenland was betrokken bij het herstelproces. De palen staan namelijk formeel op het grondgebied van het waterschap.

Naast RCE en het waterschap lette ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit erop dat de restauratie volgens de kwaliteitsnormen gebeurde.