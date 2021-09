Giessense jaarmarkt ‘gezellig, geslaagd en relaxed’

GIESSEN • Stichting Jaarmarkt Giessen kijkt terug op een goed verlopen editie van het evenement.

Na twee jaar kon afgelopen weekend de jaarmarkt in Giessen, weliswaar in beperkte vorm, weer doorgaan.

“Het is een gezellig en geslaagd evenement geworden”, laat het bestuur van Stichting Jaarmarkt Giessen weten.

Zeer tevreden over bezoekers

“Het bestuur is ook zeer tevreden over het gedrag van de bezoekers, die zich netjes aan de regels hebben gehouden en de aanwijzingen van het bestuur opvolgden, zodat het ook voor het bestuur, ondanks de vele maatregelen die genomen moesten, een geslaagd en relaxed evenement is geweest.”

Wat wel werd gemist door de bezoekers was de rommelmarkt op zaterdag en uiteraard de feesttent. Er stonden door heel Giessen wel vele partytenten, waar door de inwoners toch een feestje gehouden werd, wat voor een gezellige sfeer zorgde in het dorp.

De jaarmarkt startte donderdagavond met ruim 175 hardlopers aan de start voor de 49ste BBQ Compleetloop, die werd georganiseerd door de Altena Road Runners.

Gelijktijdig ging de kermis, waar het meteen gezellig druk was, van start. Vele kinderen namen bezit de attracties.

Braderie

Op de braderie op vrijdag en zaterdag stond weer een grote variatie aan kramen. Deze werden, ondanks een paar regenbuitjes, goed bezocht. De marktlui zijn dan ook dik tevreden over de verkoop. Velen stonden weer voor de eerste keer sinds anderhalf jaar op een markt.

Ze waren ‘heel enthousiast en zeer positief’ gestemd over de organisatie.

De kermis werd zowel vrijdag en zaterdag ook goed bezocht. De kermisexploitanten zijn, na een moeilijke periode, blij dat ze eindelijk weer kermissen kunnen gaan draaien.

De wielerronde op vrijdag was ook een succes, laat de organisatie weten.