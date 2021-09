Bankje in Veens natuurgebied De Aanwas draagt naam van Anne van den Hof

VEEN • Iedereen kan sinds zaterdagmorgen genieten van het nieuwe natuurgebied De Aanwas in Veen, al lopend of zittend op de bank die in het gebied een plek gekregen heeft.

Op deze bank staat de naam van Anne van den Hof, ter nagedachtenis aan haar, een markante inwoonster van Veen. De bank is mede mogelijk gemaakt door Biesbosch Streekfonds.

Unieke persoonlijkheid

Anne van de Hof was een unieke persoonlijkheid die zich tijdens haar levensperiode tomeloos inzette voor het milieu, de duurzaamheid en de biodiversiteit van in dit geval de uiterwaarden van Veen.

Ze was ook sociaal betrokken bij het wel en wee van anderen. Ook was zij kunstzinnig. In het kader van de Open Monumentendag is in de molen De Hoop een expositie van haar werken te zien. In december 2018 overleed Anne van de Hof na een ziekbed.

Het bankje werd zaterdagmorgen onthuld tijdens de feestelijke opening van natuurgebied De Aanwas in Veen.

Belangrijke voorwaarden voor de natuurontwikkeling van het gebied waren het behoud van het open landschap, het toepassen van inheemse soorten en kenmerkende landschapselementen, het herstellen van de stroomrug met de bijzondere vegetatie behorend tot het stroomdalgrasland.

Bureau Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur heeft in opdracht van de gemeente Altena de inrichting van De Aanwas vorm gegeven.

Molen

Ook molenaar Sven Verbeek van de korenmolen De Hoop was bij de aanleg van de beplanting betrokken vanwege de molenbiotoop. De molen heeft vrije ruimte nodig voor een goede windvang.