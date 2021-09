SGP ‘onaangenaam verrast’ over zondagopenstelling gemeentehuis voor Altena in Beeld

ALTENA • De SGP in Altena is ‘zeer onaangenaam verrast’ dat het gemeentehuis in Almkerk aanstaande zondag 19 september geopend is voor het culturele evenement Altena in Beeld.

Altena in Beeld is de eerste tentoonstelling van Stichting KunstinAltena en vindt ook zaterdag 18 september plaats in en rond het gemeentehuis.

Openbaar gebouw

De SGP heeft niet zozeer moeite met dat de gemeente een vergunning verleend heeft voor het evenement - ‘hoewel wij daar als fractie van de SGP nooit achter kunnen staan’ -, het bezwaar van de partij richt zich met name op het feit dat een openbaar gebouw als het gemeentehuis op deze zondag ter beschikking wordt gesteld aan een ‘dergelijk cultureel evenement’.

De SGP heeft het college om opheldering gevraagd over deze kwestie. De partij wil bijvoorbeeld weten aan welke criteria de aanvraag voor Altena in Beeld is getoetst, of de zondag ook nog heeft meegespeeld in de afwegingen en of tijdens het evenement ook ambtenaren worden ingezet.

Vrijdag

Fractievoorzitter Theo Meijboom hoopt dat het college de vragen ‘in dit bijzondere geval’ uiterlijk vrijdag kan beantwoorden.