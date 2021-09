Altena heeft geen plek voor noodopvang asielzoekers

ALTENA • De gemeente Altena heeft momenteel geen locaties beschikbaar voor kleinschalige noodopvang van asielzoekers.

“Wij hebben gezocht naar potentiële locaties voor kleinschalige opvang. Hierbij hebben we zowel naar ons eigen vastgoed als buurthuizen en sportvoorzieningen als naar locaties in eigendom van derden, zoals hotels, gekeken. Uit de inventarisatie blijkt dat er op dit moment helaas geen locaties beschikbaar zijn”, schrijft het college in een brief naar de gemeenteraad.

Grootschalige opvang van asielzoekers past volgens Altena niet bij de ‘schaal en maat’ van de gemeente.

Verzoek van provincie en Rijk

De inventarisatie volgt op een verzoek van de provincie Noord-Brabant en het Rijk, die gemeenten gevraagd hebben om op korte termijn te kijken naar extra opvanglocaties.

Als de nood hoog wordt als het om asielzoekers gaat, bekijkt Altena samen met de regio hoe ze dit probleem samen kan oppakken, laat een gemeentewoordvoerder weten.

“Dit is niet iets wat je als gemeente alleen doet. Dat doen we gezamenlijk. Zo is de opvang in 2015 ook aangevlogen. In gezamenlijk overleg heeft destijds iedere gemeente een aandeel in de oplossing geleverd.”

In 2015 boden de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem onderdak aan 50 vluchtelingen in een voormalig kantoorpand van de Rabobank in Woudrichem.

Capaciteit onder druk

De capaciteit bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat onder druk, mede door de verslechterde situatie in Afghanistan en door zogenoemde ‘nareizigers’, die vanwege de coronapandemie niet eerder naar Nederland konden reizen voor gezinshereniging.

“Tenslotte levert de inzet van gemeenten om de bijna 11.000 vergunninghouders die momenteel in de opvang verblijven te huisvesten helaas onvoldoende resultaat op. Daarvan verblijven er 6000 langer dan de afgesproken termijn in de opvang”, schrijft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan provincies en gemeenten.

Redelijk in de pas

Altena lukt het om ‘redelijk in de pas te blijven lopen’ met de opdracht die de gemeente van de provincie krijgt om statushouders te huisvesten, aldus de gemeentewoordvoerder. Iedere gemeente krijgt daarvoor jaarlijks twee opdrachten: een aantal te huisvesten mensen voor de eerste helft van het jaar en een aantal voor de tweede helft van het jaar.

Voor het eerste halfjaar van 2021 moest Altena 43 personen huisvesten. Hiervan zijn er inmiddels 38 gehuisvest. Voor de tweede helft dit jaar gaat het om 35 personen.

Uitstel

“In totaal voor het gehele jaar 2021 zouden we 78 personen moeten huisvesten. Wij hebben overigens van de provincie uitstel gekregen voor het inlopen van onze achterstand tot 1 juli 2022”, zegt de woordvoerder.