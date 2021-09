Zo organiseer je thuis de perfecte pokeravond

Als je graag een avondje met je vrienden thuis vermaakt, maar het zat bent om op de bank te hangen dan hebben wij een goed voorstel voor je: wat dacht je van een eigen pokeravond bij jou thuis? Om zelf een pokeravond te organiseren heb je eigenlijk niet veel nodig en het wordt gegarandeerd een leuke tijd.

Het mooie aan poker is dat het niet al te ingewikkeld is om te begrijpen en bovendien ben je er een tijdje zoet mee.

Met de volgende tips wordt jouw pokeravond zeker een succes.

De uitnodiging

Een pokeravond is niet compleet zonder een stijlvolle uitnodiging. Vermeld op de uitnodiging het volgende: de begin- en eventueel eindtijd, locatie, eventuele kosten en de dress code. Vooral dat laatste is belangrijk bij het organiseren van een pokeravond.

Je kunt het zo gek maken als je wilt, zowel heel formeel als gewoon casual. Je kunt er tevens een thema-avond van maken als je dat leuk vindt.

De inrichting

Om het een speciale avond te maken is de juiste sfeer onmisbaar. Zorg ervoor dat de ruimte voor de avond geheel in stijl is en eventueel aansluit bij jouw thema.

De ruimte moet in ieder geval opgeruimd en schoon zijn en je kunt het opvrolijken met wat bijpassende versieringen.

Benodigdheden voor poker

Uiteraard kun je geen pokeravond houden zonder de juiste benodigdheden. Je hebt ten minste twee sets kaarten nodig, voldoende poker chips, een timer of klokje en een dealer button.

Verder moet je een ruime tafel hebben waar al je gasten comfortabel aan kunnen zitten.

Als je het echt professioneel aan wilt pakken kun je gebruik maken van een schudmachine om de kaarten te schudden, op deze manier zullen de kaarten willekeurig geschud worden.

Indien je de spullen niet gelijk wil kopen dan is het een idee om via een online casino te spelen zoals www.bet777.be. Je hebt enkel een aantal computers of smartphones nodig, want je kunt zowel via de website als de mobiele app op het casino inloggen.

Een andere optie is om de casinobenodigdheden te huren.

Hapjes & drankjes

Om het jezelf en je gasten helemaal naar hun zin te maken kun je niet zonder wat te eten en drinken. Denk ook hier weer aan het thema, mits je die hebt. Je kunt er voor kiezen om cocktails te schenken of het simpel te houden met een wijntje en biertje. Daarbij is het voor je gasten prettig als je rekening houdt met eventuele dieet wensen.

Vergeet naast alcoholische dranken niet om voldoende non-alcoholische dranken in te slaan.

De spelregels

Aangezien het jouw pokeravond is heb je de keuze om voor echt of nepgeld te spelen. Daarnaast is het fijn als je gasten van tevoren weten welke variant van poker jullie gaan spelen, bijvoorbeeld Texas Hold’Em, Omaha poker of Seven Stud poker.

Texas Hold’Em is de meest gespeelde variant van poker, je kunt eventueel de spelregels bij de uitnodiging sturen zodat je gasten goed voorbereid zijn.

Tijdens de avond zelf is het handig om de scores bij te houden zodat je aan het einde van de avond een overzicht van winnaars en verliezers hebt.

Om de avond helemaal in goede banen te leiden is het verstandig om een leider aan te wijzen, hierdoor voorkom je discussies en zal de pokeravond soepel verlopen.

De muziek

Om het helemaal af te maken mag een lekker achtergrondmuziek uiteraard niet ontbreken. Je kunt kiezen voor een ontspannen jazz muziekje of juist blues, soul of funk.

Aangezien het jouw avond is kun je eigenlijk elke muziek kiezen die je maar wilt, maar houd er wel rekening mee dat je gasten het net zo leuk vinden.