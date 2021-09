SBO De Leilinde krijgt tijdelijk onderkomen in Willem van Oranje College

WIJK EN AALBURG/OUDHEUSDEN • SBO Daltonschool De Leilinde uit Oudheusden is tijdelijk verhuisd naar het gebouw van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

De Leilinde, school voor speciaal basisonderwijs, en basisschool De Dromenvanger, naast elkaar gevestigd aan de Kasteellaan in Oudheusden, krijgen allebei nieuwbouw.

Ze komen onder één dak, op hun huidige locatie. De Leilinde wordt als eerste gesloopt en daarom is De Leilinde inmiddels verhuisd naar het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Beide scholen maken deel uit van de Willem van Oranje Scholengroep.

Medio 2023

Naar verwachting is de nieuwbouw in Oudheusden medio 2023 gereed. Tot die tijd zal SBO Daltonschool De Leilinde gehuisvest zijn in het gebouw van de middelbare school.

Maandagochtend werden alle leerlingen, leerkrachten en de nieuwe interim-directeur Han Bok warm onthaald op hun nieuwe locatie aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg. Bok neemt het stokje over van Dick Barghoorn. Het was voor iedereen even wennen, maar om 8:30 uur had iedereen zijn plekje gevonden en konden de lessen van start gaan.

Nieuw logo

De Leilinde krijgt niet alleen een nieuw gebouw, ook het logo van de Oudheusdense basisschool heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het oude logo heeft plaatsgemaakt voor een mooi strak en groen design. De leilindes uit de Kasteellaan staan centraal in de vormgeving. Leilindes werden vroeger voor boerderijen geplaatst en dienden als beschermers tegen de wind en de zon.

“De schoolmuren (takken) van De Leilinde zijn ook de beschermende armen die zorgen voor een goed en veilig pedagogisch schoolklimaat. Een klimaat, waarin iedere leerling zichzelf mag zijn en op zijn eigen tempo tot bloei mag komen”, laat de Willem van Oranje Scholengroep in een uitleg weten.