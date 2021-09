Twaalf alpaca’s grazen bij stratenmaker Huib van Hemert in Genderen

GENDEREN • Wie langs de Provinciale weg N283 van Hank naar Wijk en Aalburg rijdt, ziet ze allemaal voorbij komen. De koeien, paarden en schapen in de weides langs de weg. In het dorp Genderen grazen echter ook meer exotische dieren. In de wei bij Huib van Hemert (48 jaar) grazen thans maar liefst twaalf alpaca’s. Met alle kleurenvariaties tussen koffiebruin en roomwit.

Wie nietsvermoedend het erf oploopt bij het bestratingsbedrijf van Van Hemert wordt al snel verrast door het exotische vee dat Van Hemert achter in zijn wei heeft lopen. Vijf jaar geleden kocht hij zijn eerste alpaca’s en sindsdien is hij verknocht aan de dieren met hun fluweelzachte velletjes.

Boer worden

“Vroeger had ik hier schapen lopen, ook heb ik altijd koeien gehad. Nu zijn dat er twee met kalfjes, ze lopen nu tijdelijk in Wijk en Aalburg. Als kind wilde ik heel graag boer worden, ik ging hier in Genderen altijd helpen bij de boeren. Maar als je ouders zelf geen boerderij hebben, is het best lastig om boer te worden.”

De wei achter zijn huis grenst aan de N283 en daar lopen nu twaalf alpaca’s. Het gaat om één hengst, enkele merries en vijf veulentjes. Eén van de merries is nog drachtig. Van Hemert is niet de enige in de regio die alpaca’s houdt. Zo woont volgens Van Hemert in Wijk en Aalburg iemand die twee alpaca’s houdt. Aan de Laagt in Almkerk zit al enkele jaren de alpacaboerderij Bellatorem.

“Ik had ze bij iemand zien lopen en vond ze zo mooi. Je ziet ze ook steeds meer. Vooral de veulentjes zijn geliefd, die verkoop ik aan het eind van de zomer aan een handelaar. Ik heb ook weleens een merrie verkocht aan een particulier. Vijf jaar geleden heb ik de eerste twee alpaca’s gekocht, het zijn echte kuddedieren en je kunt ze mak maken. Sommige mensen gaan er zelfs mee wandelen en zo kun je er uren mee bezig zijn. Ik heb vroeger ook nog weleens geiten gehad, maar als je niet oppast lopen die de hele dag te mekkeren. Alpaca’s brommen alleen een beetje, verder zeuren ze echt nooit.”

Brokken en hooi

De verzorging van de alpaca’s vragen volgens Van Hemert niet echt veel tijd. Zo krijgen ze elke middag om vier uur brokken en hooi. Verder knabbelen ze graag op het kortste gras in de wei. Eenmaal per jaar krijgen ze een ‘grote beurt’, zo vertelt Van Hemert. “Die bestaat uit het ontwormen, het afslijpen van de tanden en het knippen van de hoefjes om te voorkomen dat ze kromgroeien.”

Verder ruimt Van Hemert wekelijks de mest van de alpaca’s op. Dat doet hij door met een poepzuiger, ook wel ‘paddockcleaner’ genoemd, door de wei te rijden. De alpaca’s hebben een voorkeur voor dezelfde plekken in de wei, zodat Van Hemert ook dat een routineklusje noemt, dat binnen vijf minuten is gepiept. Met het opruimen wordt voorkomen dat kale plekken ontstaan in de wei.

Andes

De alpaca komt van oorsprong uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika en wordt ook daar als boerderijdier gehouden. Ze worden voornamelijk gehouden voor de wol en worden jaarlijks geschoren.

“Een vader met twee zoons komt ze bij ons iedere jaar scheren. De vachten verkoop ik aan een vrouw in Dussen, die spint er wol van. Dat levert niet zo veel op, hoor. Maar met de verkoop van de veulens, een merrie levert altijd meer op dan een hengst, blijft er net genoeg over voor het voer. Ik hoef er ook niet aan te verdienen, het is tenslotte een hobby. Ook mijn vrouw Karin zorgt regelmatig voor de dieren. Ze staat altijd in de showtuin tegenover ons bedrijf en als er soms kinderen meekomen, dan stuurt ze die weleens om naar de alpaca’s te kijken. Die vinden dat altijd prachtig.”

Fluweelzacht

Als Van Hemert in de open stal aanstalten maakt om de dieren met wat brokken te lokken voor het maken van een foto, komen ze snel aangerend. Ze verdringen zich om de etensbakken en pas als ze leeg zijn, lijken ze te willen poseren voor een foto.

Van Hemert zelf is vooral gek op een veulentje met een bontgekleurde vacht, deze zijn het zeldzaamst. Al aaiend is goed te voelen hoe fluweelzacht de wol is.

“De vacht is altijd een verrassing bij de geboorte, de moeder was een witte merrie, maar dit veulentje is toch bontgekleurd. De veulentjes worden altijd geboren in de middag, dat heeft te maken met hun herkomst uit het gebergte. Na de geboorte lopen ze al na vijf minuten, want als het dan donker is in het gebergte is het gevaar te groot. Dat is ook een voordeel van het houden van alpaca’s, je hoeft nooit ‘s nachts je bed uit. Dat is bij koeien wel anders, daar worden kalfjes bijna altijd ‘s nachts geboren.”

Rondje lopen

Na het voeren van de brokken keren de sierlijke alpaca’s weer terug naar hun weide. “Met de hengst heb ik nog shows gelopen en ook prijzen gewonnen, maar daar heb ik echt te weinig tijd voor. Ik sta zes dagen per week om half zes op en dan is het op zondagmorgen heerlijk een rondje te lopen bij de alpaca’s.”