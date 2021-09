Stichting Vrienden van Pro Seniore schenkt duofiets aan zorglocatie Wijkestein

WIJK EN AALBURG • Stichting Vrienden van Pro Seniore heeft een duofiets aangeboden aan de bewoners van woonzorgcentrum Wijkestein.

Al langer was er de wens bij Wijkestein voor de aanschaf van een duofiets. Op deze fiets kan men naast elkaar zitten en hoeft een van de twee fietsers niet noodzakelijk goed mee te kunnen trappen. Ook is er trapondersteuning aanwezig, zodat het fietsen nog meer wordt vergemakkelijkt.

Vrienden van Pro Seniore

De stichting bestaat al sinds 1987, oorspronkelijk opgericht als Stichting Vrienden van Bejaardenwerk te Wijk en Aalburg. Sinds 2007 is de stichting actief als Vrienden van Pro Seniore met als doel projecten voor en door ouderen in de gemeente Aalburg financieel te ondersteunen. Het gaat in het bijzonder om projecten waar geen andere financiële middelen beschikbaar voor zijn.

De fiets staat voorlopig in het atrium van Wijkestein. Men is druk bezig om te kijken hoe ze nog een fietsenstalling kunnen realiseren, direct aangrenzend bij een van de tuinen. Daar zal de fiets dan komen te staan.

De fiets is te reserveren voor bewoners van Wijkestein via een afdeling of via de receptie.