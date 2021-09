Eerste aanmeldingen voor EM Van der Wal Cup 2021-2022 zijn binnen

REGIO • Bij voldoende deelname zal Regio-Voetbal / Kontakt Mediapartners dit seizoen het zesde toernooi om de EM Van der Wal Cup organiseren. Ditmaal alleen voor eerste elftallen (mannen).

De eerste inschrijvingen zijn inmiddels binnen:

1e klasse

LRC Leerdam

2e klasse

GJS

Sleeuwijk

3e klasse

Schelluinen

De Alblas

VVAC

SV Lopik

DFC

4e klasse

Asperen

Leerdam Sport’55

Vanwege de coronamaatregelen die nog altijd gelden én vanwege een volle agenda bij uitgeverij Kontakt Mediapartners (door uitbreiding met acht kranten) is voor een afgeslankte toernooiversie gekozen. Intentie is volgend seizoen alle categorieën, dus ook de vrouwen en de jeugd, weer aan bod te laten komen.

EM Kantoorsystemen en Van der Wal Interieurs uit Leerdam zijn de hoofdsponsors van het toernooi.

Deelname is (in principe) voorbehouden aan de clubs die tot het kerngebied van Regio-Voetbal (zie op de website de tabbladen ‘clubs zaterdag’ en ‘clubs zondag’) behoren. Er zal ook in het seizoen 2021-2022 weer nauw samengewerkt worden met de GSV, die de scheidsrechters zal leveren.

Opzet

De definitieve toernooi-opzet (starten met poulefase of meteen een knockoutsysteem) zal mede afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Hoe dan ook garandeert de organisatie alle deelnemers aan de EM Van der Wal Cup minimaal twee wedstrijden.

De toernooicommissie zal proberen rekening te houden met de wens van veel clubs om de kwart- en halve finales van de toernooien niet ‘pas’ in de beslissende fase van de competitie (april/mei) af te werken, maar al eerder.

In de eerste fase van het toernooi tracht de organisatie flinke reisafstanden te voorkomen. Ook wordt rekening gehouden met de competitie-indeling.

Doordeweeks

De wedstrijden zullen doordeweeks, op dinsdagavond, worden afgewerkt. Het toernooi beginnen medio oktober, na de competitiestart.

Op verzoek van veel clubs blijft terugwisselen toegestaan. Een terugwissel telt wel mee in het maximale aantal van vijf wissels per ploeg.



Aanmelden

Het inschrijfgeld bedraagt voor de EM Van der Wal Cup bedraagt 60 euro.



Aanmelden kan via de volgende e-mailadressen: info@regio-voetbalcup.nl of info@regio-voetbal.nl. De inschrijving sluit vrijdag 24 september. De EM Van der Wal Cup gaat alleen door bij voldoende deelname (minimaal 32 clubs).

Bij de inschrijving graag vermelden:

- Naam club

- Naam contactpersoon + e-mailadres