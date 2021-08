Jaarmarkt Giessen gaat door, verlichting verplaatst naar volgend jaar

• De jaarmarkt in Giessen gaat dit jaar door.

GIESSEN • De 54e editie van de jaarmarkt in Giessen gaat dit jaar door, maar wel in aangepaste vorm. Zo vervallen een aantal onderdelen en is de verlichting doorgeschoven naar volgend jaar.

Na overleg met onder andere de gemeente heeft het bestuur besloten om de Jaarmarkt 2021 op 9, 10 en 11 september door te laten gaan. Wel is het noodzakelijk gebleken om een aantal onderdelen te schrappen. Zo zal er geen officiële opening zijn en vervallen de rommelmarkt, het straattheater en de feesttent.

Ook is er besloten om de verlichting een jaar te verplaatsen. Het thema voor 2022 is tv-programma’s.

De markt, kermis, hardloopronde en wielerronde gaan wel door.



Maatregelen

Naast de al geldende coronamaatregelen hanteert de organisatie enkele extra voorschriften. Zo zullen er duidelijke looproutes zijn op de braderie en kermis en zullen de terreinen afgesloten worden als er vanwege drukte niet meer voldaan kan worden aan de maatregelen.



Ook voor onder andere de wielerronde en hardloopwedstrijd zijn er extra maatregelen. Deze staan verder op de website gemeld. Het bestuur roept iedereen op om zich aan de maatregelen te houden en de aanwijzigingen op te volgen. Ondanks de maatregelen hopen zij toch op een gezellige jaarmarkt.

Inschrijven

Inschrijven voor de Jaarmarkt 2021 is nog steeds mogelijk via het aanmeldformulier onder ‘Kraam huur’.

Wie dit jaar mee wil doen aan de hardloopronde van Giessen dient zich voor woensdag 8 september in te schrijven via www.inschrijven.nl. Daarbij is een gezondheidscheck vooraf verplicht.